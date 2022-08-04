Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! Yüksek kazanç vaat eden tuzağa düşmeyin

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Her gün farklı yöntemlerle insanları kandırıp ağlarına düşürmeye çalışan hırsızlar özellikle teknolojiyi aktif olarak kullanıyor. Kolay para kazanmak için her yolu deneyen soyguncular daha önce vatandaşları telefonla arayıp kendilerini hâkim, savcı, polis gibi kimliklerle tanıtırken Koronavirüs salgınının etkin olduğu dönemlerde özellikle zincir marketlerin adlarını kullanarak “hediye çekikazandınız” mesajları ile vatandaşları farklı internet adreslerine yönlendirip kimlik bilgilerini kopyalayarak soymaya çalışıyordu. Mail adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden insanlarla iletişime geçmeye çalışan utanmazlar, Afrika ülkesinde mahsur kaldığını ileri sürerek yardım edilmesi karşılığında ağlarına düşürdükleri insanların da banka hesaplarına para yatırma vaadinde bulunuyorlardı.

Tek dertleri milletin cebindeki para olan hırsızlar, internet üzerinden verdikleri ilanlarla para karşılığında bazı ürünleri paketleme yapmalarını isteyerek gönderilecek ürün için güvence bedeli adı altında insanları soymaya çalışıyorlardı.

Son yöntemleri az iş yüksek kazanç vaadi

Şimdi de vatandaşların şahsi telefonlarına kısa mesaj atan sahtekârlar insanları 1 saat çalışma karşılığında 800 ile 2 bin TL ödeme yapmak koşuluyla sahte internet adreslerine yönlendiriyor. Dolandırıcılar tarafından atılan kısa mesajda, "Merhaba, sizi 1 saat çalışmaya davet ediyorum, günlük maaş 800-2000TL, bana ulaşın Whatsapp: cutt.ly/IZW2qrk" ifadeleri kullanılıyor. Linke tıklayanların kimlik bilgileri farklı uygulamalarla kopyalanıyor. Uzmanlar bu tür mesajlardaki linklere tıklanmadan, hatta mesajların okunmadan silinmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.