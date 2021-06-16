Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat! Yeni rotaları Whatsapp
Dolandırıcıların Whatsapp’tan İnstagram logolu gönderdikleri bir mesajla kullanıcıların hesabını ele geçirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.
Dolandırıcıların sosyal medya kullanıcılarının hesaplarını ele geçirmek için kullandığı yeni yöntem belli oldu.
Kullanıcılara Whatsapp aracılığı ile İnstagram logolu olarak gelen mesajda “Merhabalar efendim instagram telif hakkı ve ihlali yardım merkezinden ben Hatice sizlere daha iyi yardımcı olabilmemiz ve telif hakkınızı görüntülüyebilmemiz adına size göndermiş olduğumuz link üzerinden hesabınızı doğrulamanız gerekmektedir. Aksi takdirde hesabınız 24 saat içerisinde kapatılacaktır.” yazdığı belirtildi.
Dolandırıcıların bu yolla mesajı tıklayanların hesabını ele geçirdiğine dikkat çekildi.