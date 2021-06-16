  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kuzey Makedonya’ya ziyaret
İntiharına engel olmak isteyen esnafı öldürdü
İtalya'da son bilanço açıklandı
Kocaeli'de gıda zehirlenmesi! İnceleme başlatıldı
Teknoloji Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat! Yeni rotaları Whatsapp
Teknoloji

Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat! Yeni rotaları Whatsapp

Dolandırıcıların Whatsapp’tan İnstagram logolu gönderdikleri bir mesajla kullanıcıların hesabını ele geçirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 19:11:00 -
Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat! Yeni rotaları Whatsapp

Dolandırıcıların sosyal medya kullanıcılarının hesaplarını ele geçirmek için kullandığı yeni yöntem belli oldu.

Kullanıcılara Whatsapp aracılığı ile İnstagram logolu olarak gelen mesajda “Merhabalar efendim instagram telif hakkı ve ihlali yardım merkezinden ben Hatice sizlere daha iyi yardımcı olabilmemiz ve telif hakkınızı görüntülüyebilmemiz adına size göndermiş olduğumuz link üzerinden hesabınızı doğrulamanız gerekmektedir. Aksi takdirde hesabınız 24 saat içerisinde kapatılacaktır.” yazdığı belirtildi.

Dolandırıcıların bu yolla mesajı tıklayanların hesabını ele geçirdiğine dikkat çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay