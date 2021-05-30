Dolandırıcıların yeni tuzağı Instagram!

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, dolandırıcıların Instagram üzerinden binlerce kişiyi tuzağa düşürdüğünü söyledi. Ergün dolandırıcıların yöntemini şöyle anlattı:

Instagram hesaplarına, Instagram Telif Merkezi, Instagram Kurumsal, Instagram Official adı altında mesajlar gönderererek telif hakkı ihlalleri gerçekleştirildiğini, bunun önlenmesi için de 24 saat içerisinde gönderilen linke tıklanması gerektiğini söylüyorlar. Linke tıklanınca hesaplar ele geçiriliyor. Para istenildiği gibi terör örgütleri de propaganda amaçlı kullanıyor.

Ergün böyle bir durumda yetkililere, savcılıklara haber verilmesini tavsiye ederek “Mesaj kısmına kendi arkadaşlarımızdan dahi gelmiş olsa teyit etmeden tıklamamız gerekiyor” tavsiyesinde bulundu.