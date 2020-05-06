Dolandırıcıların ‘ucuz’ oltasına gelmeyin

Son yıllarda teknolojiyi ve ilan sitelerini kullanarak aynı amaca ulaşmaya çalışanlar çoğu kez home ofis kurgusuyla hizmet verdiklerini iddia ederek hem vatandaşı dolandırıyor hem de resmi kaydı olmadığı için haksız kazanç elde ediyor.

Halk deyimiyle vatandaşları oltaya getirmeye çalışanların öncelikli taktiği gerçeği yansıtmayan düşük fiyatlı ve yanlış fotoğraflı ev ilanları oluyor. Artan vakalar ve mağduriyetler üzerine harekete geçen tüketici dernekleri ve sektör yetkilileri, konut almak isteyenleri “resmi olarak emlak danışmanı vasfı da taşımayan” bu kişilere dolandırılmaması konusunda uyardı. Tüketicinin yanıltıldığı ilanın yayınlandığı internet sitesinin Ticaret Bakanlığı’na veya Alo 175’e şikayet edilebileceği belirtildi. Uzmanlar ise bu gibi durumlar karşısında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre cezai işlem yapılması gerektiğini söylüyor.