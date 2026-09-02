Dolandırıcılardan "mali istihbarat görevlisi" oyunu! 6 milyonluk vurguna tutuklama kararı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvuran D.L, kendilerini telefonda "mali istihbarat birimi görevlisi" olarak tanıtan şüphelilerin, kimliğinin terör örgütü FETÖ tarafından kullanıldığını söyleyerek baskı altına alındığını bildirdi.

Şüphelilerin yönlendirmesiyle yaklaşık 6 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını elden verdiğini ifade eden D.L, bu kişilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, adres ve kimlik bilgileri tespit edilen 3 zanlıyı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında bulunan 3 cep telefonu ve SIM kartlarına el konuldu.

Öte yandan, şüphelilerin olay sırasında korsan taksi kullandığı belirlendi. Araç sürücüsüne 100 bin lira idari yaptırım uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.