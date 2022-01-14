Dolandırıcılar sınır tanımıyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hemen her gün yeni bir dolandırıcılık çeşidi çıkmaya başladı. Daha önce insanları zincir marketlerden, “hediye çeki kazandınız” mesajlarıyla çeşitli internet adreslerine yönlendirip kimlik bilgilerini kopyalayarak soyan dolandırıcılar, binlerce vatandaşı da şahsi numaralarını arayıp terörle ilişkileri olduğunu söyleyerek, kendi banka hesaplarına yüklü miktarda paralar yatırtmıştı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınını da fırsata çeviren ahlaksızlar bir dönem de “Maske kullanmama” cezasını bahane edip, vatandaşları panikleterek ağlarına düşürmüştü. Yine pandeminin yoğun olduğu dönemde gerçekleştirilen kapanma sürecinde “Pandemiden dolayı ailelere bin 500 ile 3 bin 500 TL arasında nakdi yardım dağıtıyorlar” mesajlarıyla birçok insan dolandırıcıların kurbanı olmuştu.

İletişim Başkanlığı'nın adı ve logosuyla dolandırıcılık!

Dolandırıcılar şimdi de devlet kurumlarının logolarını ve isimlerini kullanarak insanları dolandırmaya başladı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın logosunu ve ismini kullanan sahtekârlar, kendilerine yardım edilecekleri vaadiyle ulaştıkları insanların kişisel verilerini, kredi kart bilgilerini isteyerek dolandırmaya başladı.

İletişim Başkanlığı ise vatandaşları bilgilendirmek amacıyla, “İletişim Başkanlığı olarak kurumumuzun adı ve logosu kullanılarak kişisel verilerinizin ve kredi kartı bilgilerinizin talep edildiği herhangi bir girişimimiz yoktur. Güvenliğiniz için bu yönde aldığınız uyarı ve mesajlara itibar etmeyiniz” çağrısında bulundu.