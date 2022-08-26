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Dünya Dolandırıcılar şimdi de umre adaylarını gözüne kestirdi!
Dünya

Dolandırıcılar şimdi de umre adaylarını gözüne kestirdi!

Pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından umre adaylarının kutsal topraklardaki yolculuğu yeniden başladı. Farklı yöntemlerle tatilcileri tuzağına düşüren dolandırıcılar, bu kez de umre adaylarını gözüne kestirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 09:06:00 -
Dolandırıcılar şimdi de umre adaylarını gözüne kestirdi!

Pandemi nedeniyle 2 yıl boyunca yurt dışından gelen ziyaretçilere umre kapısını kapatan Suudi Arabistan, yeniden umre adaylarını ağırlamaya başladı. Suudi Arabistan, 2022- 2023 sezonundaki hac mevsiminde ülke içinden ve yurt dışından toplam bir milyon ziyaretçi kabul edeceğini açıkladı. Umre adaylarının kutsal topraklardaki yolculuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen umre turları ile 15 Ağustos’ta başladı.

Umre sezonunun yeniden başlamasıyla umre adaylarının dolandırıcıların radarına girdiğini belirten Ecmain Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Koçer, “Kişiye özel ya da 5 yıldızlı umre turu başlığı altında pazarlanan umre turları, turizm sektöründe yeni bir alanın gelişimini hızlandırdı. Kutsal topraklarda dini görevini yerine getirmek isteyenler bu tür turlarla konforlu bir seyahat deneyimi yaşayabiliyor. Ortalama 14 gün olarak planlanan turlarda 3 yıldızlıdan 5 yıldızlıya uzanan farklı hizmet kalitesi sunuluyor. Ancak herhangi bir yetkisi olmayan kişiler, konforlu bir umre turu vaat ederek yüklü miktarlarda para alıp ortadan kaybolabiliyor ya da 5 yıldızlı seyahat garantisi verip son derece kötü bir hizmet sunabiliyor. Pandemi öncesinde sıkça karşılaştığımız bu tür dolandırıcılar, 2022- 2023 sezonunun açılmasıyla umre adayları için tehlike yaratıyor” dedi.

“Tur şirketi seçerken dikkatli olun”

Umre adaylarının, hac ya da umre organizasyonu yapma yetkisi bulunmayan kişiler tarafından dolandırılmaya da aday olduğuna dikkat çeken Koçer, “Dijital teknolojinin gücü sayesinde umre organizasyonları internet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Ancak umre adaylarının yetkisi olmayan tur şirketleri yerine deneyimli ve yüksek bir marka bilinirliğine sahip tur şirketlerini tercih etmesi gerekiyor. Geçmişte umre adaylarını kutsal topraklara götürme vaadiyle kandırıp, Mekke’ye doğru yola çıkaran ancak Urfa’ya götüren dolandırıcıların umre adaylarında yarattığı hayal kırıklığı hafızalardaki yerini koruyor. Bu tür dolandırıcıların radarına girmemek için doğru tur şirketi seçiminin büyük önemi bulunuyor” ifadelerinde bulundu.

Ülkenin dört bir yanından vatandaşı umreye götürdüklerini aktaran Koçer, ”Umre adaylarına konaklama ve ulaştırmadan rehberliğe kadar sunduğumuz tüm hizmetlerimizle 5 yıldızlı umre seyahati yaşatıyoruz. Ayrıcalıklı hizmet prensibimizle umre adaylarının kutsal topraklardaki yolculuğunu konfor ve lüksle buluşturuyoruz. Köklü deneyimimizle şekillendirdiğimiz, umre adaylarının her türlü beklentisini karşılayan başarılı organizasyonlarımızla memnuniyet seviyesini zirveye çıkarmayı başardık. Ankara merkezli bir şirket olarak İstanbul, İzmir, Manisa, Konya, Bursa, Yalova, Balıkesir, Gaziantep, Sivas, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Malatya, Ardahan, Erzurum, Rize gibi ülkemizin dört bir yanına hizmet kalitemizi götürdük. Yeni sezonda da yüzlerce umre adayının seyahatini keyifli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayarak başarılı organizasyonlarımıza yenilerini ekleyeceğiz” diye konuştu.

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