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Dolandırıcılar ceza almayınca vatandaş kendisini şikayet etti! "Gerekirse avukat tutacağım"

Başkent'in Sincan ilçesinde yaşayan Muharrem İlhan, tamir ettirmek için teslim ettiği arabasını dolandırıcılara kaptırdı. Ancak dolandırıcılar ceza almayınca vatandaş kendisini savcılığa şikâyet etti. İlhan "10 yıldır ben kemerimi hiç çıkarmıyorum. Eğer insanlara güvendiğim için tekrar bir ceza keserse. Kendimden şikayetçiyim. Devlet bana 'İnsanlara güvenme diyor' bu ders olsun" dedi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:28
Dolandırıcılar ceza almayınca vatandaş kendisini şikayet etti! "Gerekirse avukat tutacağım"

İHA'nın haberine göre, Başkent'te Muharrem İlhan, tamir ettirmek için teslim ettiği arabasını dolandırıcılara kaptırınca, kendini savcılığa şikâyet etti. Sincan'da yaşayan Muharrem İlhan, özel bir şirkette çalıştığını belirterek, başından geçenleri şöyle anlattı: "Bir arabam vardı, tamir olmasını istedim. Tanımadığım bir tamirciye verdim. Bin 500 TL gönderdim, para oraya ulaşmamış. Arabamın parçalanıp hurdacılara satıldığını öğrendim. Şaşırdım, güvendiğim insanlara para yollamıştım ben. Arabamı da sapasağlam alacağımı düşünmüştüm. Parçalanmış elimde sadece bir ruhsatım kaldı bir de plaka var. Şikayetçi olacağımı söyledim 'Hiç bir şey elde edemezsin' dediler."

"Devlet 10 yıl önce emniyet kemeri takmadığım için bana ceza kesti"

İlhan, defalarca insanlara inandığını vurgulayarak, "İnsanlara güvendim. Bu son olsun diyorum. 10 yıl önce emniyet kemeri takmayınca devlet bana ceza kesti. 10 yıldır ben kemerimi hiç çıkarmıyorum. Eğer insanlara güvendiğim için tekrar bir ceza keserse. Kendimden şikayetçiyim. Devlet bana 'İnsanlara güvenme diyor' bu ders olsun. Devletin vereceği her cezaya razıyım. Kendimi insanlara güvenmekle suçluyorum. Devlet bana ceza verirse akıllanırım, uslanırım. Suçlu benim. 10 yaşındaki çocuk beni kandırabilir. Bir çok arkadaşım buna şahittir" dedi.

"Savcı şikayetimi kabul etmedi, gerekirse avukat tutacağım"

Dilekçesini Sincan savcılığına veren İlhan, "İlgilendiler arkadaşlar sağ olsunlar, hafif bir tebessümle. Arabamın parçalandığı için şikâyetimi kabul ettiler. Kendimden şikâyetçi olduğumu söyleyince hafif bir güldüler. Böyle bir şeyin kanunda yeri yokmuş. Gerekirse avukat tutacağım. Devletten insanlara güvendiğim için bir ceza almak istiyorum. Eğer devlet bana bir ceza keserse insanlara güvenmeye tekrar başlayacağım. Savcı şikâyetimi kabul etmedi. Kabul edene kadar gideceğim. Herhangi böyle bir şey yokmuş. Diğer davam kabul oldu" şeklinde konuştu.

"AİHM'ye kadar gideceğim"

İlhan, daha sonra polis merkezine giderek de kendisinden şikâyetçi oldu. İlhan, eğer şikâyetleri kabul olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gitmeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.

 

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:28
  1. Muharrem İlhan
  2. kendisini şikayet eden vatandaş

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  • ahuahu6 dk önce
    Türkiye de adalet yoktur ...

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