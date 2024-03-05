Dolandırıcılar böyle kandırıyor! Adrese gittiğinde gözlerine inanamadı

Ünlü markaların adlarını kullanarak açılan internet siteleri üzerinden tüketicileri tuzağa düşürerek yapılan dolandırıcılık, siber suçluların yaygın şekilde kullandığı bir yöntem haline geldi. Bu tür tuzaklara düşen tüketiciler, küçük bir dikkatsizlik ve yetersiz araştırma nedeniyle ciddi zararlarla karşı karşıya kalabiliyor. Adana'da yaşayan Bülent Özdemir de bu dolandırıcılık yönteminin en son mağdurlarından biri oldu. İstanbul'dan Adana'ya 9 bin 307 liraya televizyon siparişi veren Özdemir, uzun bir süre boyunca satın alma işlemiyle ilgili herhangi bir geri dönüş alamadı. Firma tarafından Beylikdüzü'nde gösterilen depo ve ofis adresinin aslında boş bir arazi olduğunu fark edince dolandırıldığını anladı. Türkiye Tüketici Hakları Federasyonu (TUKONFED) Hukuk Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Mücahit Saraçlı, bu profesyonel dolandırıcıların bu tür yöntemlerle birçok vatandaşı mağdur ettiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Saraçlı, tüketicilere, alışveriş yapmadan önce şüpheli durumları dikkatlice değerlendirmelerini ve güvenilir kaynakları kullanmalarını tavsiye etti.

“Profesyonelce hazırlanmış bir site"

İnternet sitesinden yaptığı alışveriş nedeniyle mağdur olan Bülent Özdemir, "Geçtiğimiz günlerde internet üzerinden bir televizyon almaya karar verdim. Fiyat araştırması yaparken bir siteye rastladım. Fiyatları ölçülü bir şekilde makuldu. Site aynı zamanda profesyonelce hazırlanmış bir site. Ardından dolandırılmamak için Google üzerinden yapılan yorumları okudum; şikayet sitelerinde muhtemelen kendileri tarafından oluşturulmuş şikayetler vardı. Bu şikayetlerin giderildiğine dair yorumlar da yapılmıştı. Dolayısıyla olumlu bir imaj oluşturulmuştu. Ben de güvenerek televizyonu almaya karar verdim" dedi.

“Böyle bir işyeri olmadığını fark ettim"

Verilen adreste iş yerinin olmadığını öğrenen Bülent Özdemir, "Sipariş verip ödemeyi yaptıktan sonra bir dönüş olmayınca siteye mesaj gönderdim. Bunlardan sonuç alamayınca dolandırılmış olabileceğimi düşündüm. Siteyi Google haritalar üzerinden araştırdım, verdikleri adreste böyle bir iş yeri olmadığını fark ettim. İnternet sitesi sahibi şirketin bilgilerini almıştım, fotoğraflarını çekmiştim. Vergi numarası olan, vergi levhası olan, ticari faaliyet yürüten bir şirket ama sonuç alamıyorum" şeklinde konuştu.

Güvenli sitelerde yer alan detaylar

TUKONFED Hukuk Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Mücahit Saraçlı vatandaşları uyararak, “Tüketicilerin çok dikkatli olması gerek. Dikkat etmesi gerekenler neler? Sosyal medya üzerinden reklam veren firmaların, isterseniz şirket olsun, dürüst bir satıcıysa eğer kendi web sitesine yönlendirecektir. Sadece beyaz eşya değil, elektronik eşyada da görülmekte. Bu siteler her tür bilgiyi açık ve net şekilde yazmalı. Şirketin ismi, vergi numarası, ticaret sicil kaydı, açık adresi, telefon numaraları belirtmeli. Diğer yandan cayma hakkı net bir şekilde yazılmış mı ona bakmak gerek. Bunların açık ve net yazıldığı siteler güvenilir" diye konuştu.

“Suç duyurusunda bulunancaklar"

Saraçlı, “Maalesef fiyatı çok ucuz gösteriyorlar. Böylesine bir ürünün piyasadan o fiyata alınmayacağı da bilinmeli. Birçok vatandaş ve tüketici mağdur olmuş durumda. Yapmaları gereken çok önemli bir nokta var. 6502 sayılı Tüketicileri Koruma Yasası'nın 48. maddesi çok açık ve net. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklar. O sitenin fotoğrafını çekecekler ya da ekran kaydını alacaklar. Göndermiş oldukları ödemenin banka dekontunu da ekleyerek suç duyurusunda bulunacaklar. Savcılık zaten soruşturmasını açarak konuyu devam ettiriyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilde il ticaret müdürlükleri var. Buraya da müracaat ederek, bu sitelerin kapatılması, diğer başka vatandaşların da mağdur edilmemesi için yazılı dilekçe ile başvuru yapsınlar. Biraz profesyonelce taktik. Kendi haklarında şikayette bulunup sonra tekrar çözüldü diyerek yazarak güven kazanıyorlar" dedi.

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