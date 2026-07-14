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Gündem Dolandırıcı yazlıkta, hırsız iş üstünde, yağmacı havuzda enselendi
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Dolandırıcı yazlıkta, hırsız iş üstünde, yağmacı havuzda enselendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Dolandırıcı yazlıkta, hırsız iş üstünde, yağmacı havuzda enselendi

Mersin'de polis ekiplerinin aranan suçluları yakalamak için başlattığı çalışmada 36 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yazlıkta, hırsızlıktan 42 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli iş üstünde, yağmadan 7 yıl hapisle aranan bir diğer hükümlü ise havuzda yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan ve aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında dolandırıcılık suçundan hakkında 36 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C. saklandığı lüks bir yazlık sitede gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan hakkında 42 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. ise bir eczanede hırsızlık yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Yağma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. de saklandığı kırsal alandaki kır evinin havuzunda yakalanarak emniyete götürüldü.

Hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi suçlardan hüküm giyen şahıslar emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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