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Dolandırdığı milyonlarla kayıplara karışan banka müdürünün kardeşi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde müdürlüğünü yaptığı banka şubesi ile döviz büroları ve iş insanlarından topladığı 2,2 milyon dolar, 1,5 milyon euro ve 1,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı belirlenen A.İ.'nin İstanbul'da yakalanan kardeşi H.İ. (34) Alanya'ya getirildi. H.İ., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

23 Eylül 2018 Pazar 17:54
Dolandırdığı milyonlarla kayıplara karışan banka müdürünün kardeşi tutuklandı

Alanya'daki banka şubesinin müdürü A.İ.'nin, ucuz döviz alma bahanesiyle döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden de yüklü miktarda para alarak, ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk belirlemelere göre, 2,2 milyon dolar, 1,5 milyon euro ve 1,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı tespit edilen A.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. A.İ.'nin, olay gecesi Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere uçak bileti aldığı; ancak uçağa binmediği iddia edildi. Aynı uçakla İstanbul'a giden kardeşi H.İ., polis tarafından gözaltına alındı. Alanya'ya getirilen H.İ., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. H.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Öte yandan A.İ.'nin, topladığı paraların yanı sıra çok sayıda kişinin de dolandırıcılık iddiasıyla başvuruda bulunduğu ve toplam rakamın 100 milyon lirayı bulabileceği ileri sürüldü. Polisin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü A.İ.'nin yurt dışına çıktığı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 17:54
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Alanya
  4. Dolandırıcılık
  5. Sahtekar Banka Müdürü
  6. kardeşi tutuklandı

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