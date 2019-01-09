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Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e geldi! İşte listedeki o isimler

HDP'den 20, CHP'den 1 isim olmak üzere toplamda 21 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu. TBMM'ye gelen dosya sayısı 185'e ulaştı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:33
Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e geldi! İşte listedeki o isimler

CHP'den 1, HDP'den 20 olmak üzere toplam 21 milletvekili dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Meclis'e gelen dosya sayısı ise 185'e ulaştı.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, HDP Diyarbakır milletvekilleri Salihe Aydeniz, Semra Güzel, Dersim Dağ, Musa Farisioğulları, Remziye Tosun, İmam Taşçıer, Adnan Selçuk Mızraklı, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran.

Fezleke dosyası 185'e ulaştı

Gelen dosyalar arasında Aydeniz, Başaran, Mızraklı'nın 2'şer; Güzel ve Dağ'ın 3'er, Tosun'un ise 5 dosyası bulunuyor.

Son gelen 21 fezleke ile Meclise ulaşan dosya sayısı ise 185'e ulaştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:33
  1. Batman
  2. Diyarbakır
  3. Aydın
  4. Ağrı
  5. dokunulmazlık dosyaları
  6. TBMM Dilekçe Komisyonu
  7. fezleke

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