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Dokunmatik ekran temizlerken sakın bunları yapmayın!

Uğruna masref ettiğiniz, gözünüzden sakındığınız, kılıflarla sakladığınız elektronik cihazların dokunmatik ekranları gün içinde ister istemez çeşitli kir ve lekeye maruz kalabiliyor. Peki dokunmatik ekran nasıl temizlenir? Bu hassas yüzeyleri temizlerken yapılmaması gerekenler nelerdir?

28 Haziran 2018 Perşembe 22:02
Dokunmatik ekran temizlerken sakın bunları yapmayın!

TELEFON, TABLET EKRAN TEMİZLİĞİ

Akıllı telefonunuz veya tablet ekranını temizlemek için, yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın. Biz şahsen mikrofiber bez kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ekranda çizik bırakma ihtimali olan kağıt havlu ve benzeri şeylerle ekranınızı silmeyin. Parmak izi lekeleri, toz ve tüyler için kuru bir mikrofiber bezle ekranı hafifçe silin.

EKRANDAKİ YİYECEK, MAKYAJ LEKELERİ

Daha inatçı lekeler için, cihazınızı kapatın ve eğer mümkünse pili çıkarın. Mikrofiber bezin bir bölümünü su ile nemlendirin ve hafifçe ekranı silin, daha sonra kalan nemli bölümleri bezin kuru yeriyle hafifçe silerek tekrar üzerinden geçin. Hoparlör veya mikrofon gibi herhangi bir boşlukta nem kalmadığına dikkat edin. Leke çıkmazsa, aynı zamanda hafif bir sabun-su çözeltisi kullanarak deneyebilirsiniz. Cihazınız tamamen kuru olduğunda, pili takın ve açın.

DOKUNMATİK EKRAN TEMİZLİĞİ YAPILMAMASI GEREKENLER

Tablet veya cep telefonu ekranınızı temizlerken asla pencere temizleyiciler, sert kimyasallar veya temizlik çözücüleri kullanmayın. Ekrana doğrudan sprey de sıkmayın. iPhone ve iPad gibi cihazların ekranlarında özel bir kaplama var ve kullanacağınız kimyasallar bu kaplamalara zarar verir.

Tabii ki, bu çok amaç için uygun özel temizleme spreyleri bulabilirsiniz. Ama alkol ve su içerdikleri için fiyatları çok yüksek olabilir.

EKRAN ISLANIRSA

Akıllı telefon veya tabletiniz olur da ıslanırsa derhal kapatın ve eğer mümkünse pili çıkarın. Yeniden açmadan önce olabildiğince kurumasını bekleyin. Kurumasını hızlandırmak için saç kurutma makinesi, fırın veya mikrodalga kullanma. Bazıları, ıslak cihazı, bir kap pirincin içinde bekletmenin de iyi bir yöntem olduğunu iddia etmiştir. Ama bu da doğruluğu kanıtlanmış bir yol değildir. Eğer sizin, böyle bir durumla ilgili başarılı bir yönteminiz varsa, bizimle paylaşmanızı dileriz

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 22:02
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