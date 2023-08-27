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Sağlık Dökülmeye son! Saç dökülmesi sorunu olanlar dikkat! Uzmanı paylaştı: İğne ile yine yeniden saç olacak dedi ve açıkladı
Sağlık

Dökülmeye son! Saç dökülmesi sorunu olanlar dikkat! Uzmanı paylaştı: İğne ile yine yeniden saç olacak dedi ve açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-08-27 14:41:00 - 2023-08-27 14:45:56
Dökülmeye son! Saç dökülmesi sorunu olanlar dikkat! Uzmanı paylaştı: İğne ile yine yeniden saç olacak dedi ve açıkladı

Saç dökülmesi, birçok insanın karşılaştığı can sıkıcı bir durumdur. Vitamin ve mineral eksikliğinden kaynaklanabilir. Uzmanlardan sonbahar öncesi uyarısı! Eksikliği bu hastalıklara yol açabilir. saçlarda cansızlaşma ve yıpranma sorunları olan bu konuya dikkat çekiyor. Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin yeni saç oluşumunu destekleyen yöntemi açıkladı, faydalı bilgiler paylaştı.

Yaz mevsiminin sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde saç dökülmesi, saçlarda cansızlaşma ve yıpranma özellikle tatil dönüşü yaşanan en büyük sorunlardan biri olan dikkat çekiyor. Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin yeni saç oluşumunu destekleyen yöntemi açıkladı, faydalı bilgiler paylaştı.

Yaz boyunca gerek yapılan tatillerde deniz, havuz suyu, güneş ve buna bağlı etkilerin bir olumsuz sonucunun da saç gövdesinde yıpranma ve saç dökülmesinin hızlanması olduğunu ifade eden Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, sezonun sonuna geldiğimiz şu günlerde gerek erkek gerekse kadınları bu sorunun beklediğini söyledi.

Yazdan sonbahara geçiş döneminde mevsimsel olarak da yaşanan dökülme sorununun önüne geçmenin en etkin yollarından birinin saç mezoterapisi olduğunu belirten Sezgin, merak edilen yöntem hakkında bilgiler verdi.

YENİ SAÇ OLUŞUMU DESTEKLENİYOR

Saç kökünde üretim için ihtiyaç duyulan vitamin, mineral, aminoasid ve peptid gibi maddeleri içeren steril solüsyonların saçlı deriye enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen saç mezoterapisinin faydalarını açıklayan Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, “Besleyici özellik taşıyan enjeksiyon karışımı, saç derisinin belirli bir kısmına veya tümüne uygulanabilir. Milliyet'in derlediği haberde: İşlemde verilen bu içerikler saç dökülmesi ile mücadelede oldukça etkilidir. Yapılan enjeksiyon kıl köklerini besleyerek saçların güçlenmesini, daha canlı ve sağlıklı olmasını sağlar.
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Bu sayede dökülme azaltılırken yeni saçların oluşumu da desteklenir. Gerekli durumlarda yapılan tetkikler sonrasında gerekirse vitamin takviyeleri, saç maskeleri de yazın hasarlanan saç gövdesinin takviyesinde kullanılabilir” şeklinde konuştuğu aktarıldı!

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