Dökülen saçlar geri çıkıyor! Çörek otu yağının saça, cilde, beyne faydaları ve zararları

Ekim alanı son 5 yılda 10 kat artan çörek otu, ilaç ve kozmetik sanayisine satılıyor. Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Kilis genelinde çörek otunun ekim alanı artarak devam ettiğini, bu sene 50 bin dönümün üzerine çıkıldığını söyledi.

Kilis'te çiftçilerin alternatif ürün olarak ektiği ve ekim alanı son 5 yılda 10 kat artan çörek otundan 5 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarımsal faaliyetlerde zeytin, üzüm, buğday, arpa, mısır ve biber gibi ürünlerin ekim alanlarıyla ön plana çıkan Kilis'te, çiftçiler son yıllarda alternatif ürünlere yönelmeye başladı.

Girdi maliyetlerindeki düşüklük ve yüksek getirisinden dolayı kentte üretim alanı genişleyen çörek otundan yüksek kazanç elde eden çiftçiler, ürünlerini baharatçılar ile ilaç ve kozmetik sanayisine satıyor.

Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, AA muhabirine, çörek otunda gübrenin az kullanıldığını, bunun da maliyetleri düşürdüğünü ifade etti.

Kara, "5 senedir Kilis genelinde çörek otunun ekim alanı artarak devam etti. Bu sene 50 bin dönümün üzerine çıkmış bulunmaktayız. 50 bin dönüm kişnişimiz, 5 bin dönüm de kimyonumuz şu an ekili. Alternatif ürün olarak ekiyoruz. Çünkü maliyeti düşük. İlaç kullanmıyoruz. İklim şartlarına daha uygun oluyor." diye konuştu.

Diğer illerle kıyaslandığında çörek otunda dönüm başına daha fazla ürün aldıklarını dile getiren Kara, Kilis'te yetişen çörek otunun aromasının da daha güzel olduğunu belirtti.

Toplamda 5 bin ton rekolte beklediklerini anlatan Kara, destek verildiği zaman üretim alanlarının daha da genişleyeceğini ve çiftçinin daha çok kazanç elde edeceğini sözlerine ekledi.

5 yılda 10 kat arttı

Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu da Türkiye'de tıbbi aromatik bitkilerin üretim alanının genişlediğini, bu ürünlerin dış ticarette önemli bir konuma geldiğini söyledi.

Kilis'te son 5 yıl içerisinde çörek otu tarımının 10 kat arttığına işaret eden Şekeroğlu, "Ekim alanı ilk başlarda birkaç tarlada yapılırken bugün 50 bin dönümün üzerine çıktı. Ocak ayında ekimi, temmuz ayında ise hasadı yapılıyor. Susuz alanda herhangi bir ilaç kullanılmadan dekara 150 kilogram, sulu alanlarda ise 250 kilograma kadar verim veriyor." dedi.

Şekeroğlu, Kilis'in karasal ve Akdeniz ikliminin birleştiği noktada bulunduğuna, bu nedenle yetişen çörek otundaki aromatik maddelerin daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Çiftçi Ömer Şahan da genelde buğday, arpa yetiştirdiğini, bu yıl ilk kez 60 dönüme çörek otu ektiğini ve yüksek verim beklediğini söyledi.

Peki, çörek otu nedir, faydaları nelerdir?

Çörek otundan elde edilen yağ ise binlerce yıldır topikal olarak kullanıldı.

Çürükler, kötü saçlar, soğuk algınlığı ve yılan ısırıklarından baş ağrısı, hazımsızlık ve cüzzam dâhil çeşitli cilt hastalıklarına kadar hemen hemen her sorun için uygulandı. 1965’den bu yana, bu yağ hakkında antienflamatuar, antioksidan, antimikrobiyal, antikanser ve bağışıklık arttırıcı özellikleri belgeleyen yaklaşık 1000 bilimsel makale yayınlanmıştır.

Çörek Otu Yağı İçeriği

Çörek otu yağının içindeki ana etken madde timokinondur. Timokinon, karaciğeri korur, iltihabı azaltır, kanserle savaşır ve mükemmel antioksidan maddedir. Bu yağ ayrıca kanserle mücadele maddesi olan alfa-hederin içerir. Çörek otu yağında ayrıca bakır, fosfor, çinko, demir ve karoten gibi çeşitli vitaminler ve mineraller (provitamin A) bulunur.

Çörek Otu Yağının Faydaları Nelerdir?

Çörek otu yağı, Orta Doğu, Asya ve Avrupa’da 2000 yılı aşkın bir süredir geniş bir hastalık yelpazesinde doğal bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Şimdi detaylı olarak çörek otu yağının faydalarına bakalım.

Çörek Otu Yağı Alerjileri Azaltır

Yapılan bazı çalışmalar, özellikle nefes alma güçlüğü çeken kişilerde, alerjik semptomların güvenli bir şekilde azaltılması için çörek otu yağının faydalarını desteklemektedir. Çörek otu yağı, astım semptomlarının sıklığını, hırıltısını ve akciğer fonksiyonlarını düzeltmektedir. Başka bir çalışmada ise çörek otu yağı, astım, egzama ve burun tıkanıklığı dâhil olmak üzere subjektif alerji semptomlarını ciddi oranda azaltmıştır. Alerjik rinit hastası 66 kişide yapılan bir çalışmada ise bu yağın kullanımı, 2 hafta sonra kaşıntı, burun akıntısı, hapşırma ve tıkanıklık gibi semptomları azaltmıştır. Bu yağ ayrıca doğrudan alerjilerin neden olmadığı solunum problemlerine de yardımcı olmaktadır.

Çörek Otu Yağı Kalbi Korur

Çörek otu yağı, yüksek kan basıncı olan hastalarda kan basıncını düşürerek LDL kolesterol seviyelerini kontrol altına alır. Kalp krizi riskini minimize eder. Çörek otu yağı, kalbi sadece kan basıncını düşürerek değil, aynı zamanda kan lipitlerini azaltarak da korur. Bu durum, arterlerin sertleştirmesini de önler.

Siyah kimyondaki aktif bileşen (timokinon), tavşanlarda arterlerin sertleşmesini ve kolesterolün yükselmesini önler. Yüksek kolesterol diyetinde bile, tedavi edilen tavşanlar normal kan lipit seviyelerini ve kan damarlarını korudu.

Çörek Otu Diyabete (Şeker Hastalığına) Yardımcı Olur

Çörek otu yağı, yüksek kan şekeri gibi diyabetik semptomları ve ayrıca tip 2 diyabetin insülin direncini azaltmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Binlerce hasta üzerinde yapılan birçok büyük analiz, bu yağın, özellikle tip 2 diyabetli hastalarda, glikoz seviyelerini kontrol altında tutmak için iyi bir seçenek olduğunu doğruladı.

Çörek Otu Yağı Kanserle Mücadele Eder

Etkili fitokimyasalları ve antioksidan özellikleri sayesinde, çörek otu yağının, kanserin doğal olarak tedavi edilmesine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Bilim adamları, hayvan modelinde yapılan bir çalışmada bu yağın bileşiklerinden olan tirokinon ve tirohidrokinonun antitümör (kanseri yok etme) aktivitesini değerlendirdi ve çörek otu yağında bulunan bu 2 fitokimyasal maddenin tümör hücrelerinde% 52’lik bir düşüşe yol açtığını keşfetti.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, bu yağda en bol bulunan biyoaktif bileşen olan timokinonun, lösemi, meme kanseri ve beyin tümörü hücrelerinde apoptozun (programlanmış hücre ölümü) olmasına yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır. Ek olarak, bu yağ, sadece pankreas kanseri hücrelerini öldürmekle kalmayıp pankreas kanseri gelişimini de engellemektedir. Bu yağın kanseri önleme kabiliyeti, içinde bulunan timokinonuna ve bunun antienflamatuar özelliklerine bağlanmaktadır.

Çörek Otu Yağı Ne İşe Yarıyor?

Çörek Otu Yağı Karaciğer Sağlığını Destekler

Karaciğer vücuttaki en önemli organlardan biridir. Neredeyse her toksin karaciğerde işlenir ve karaciğerden gelen safra yağları iyi bir sindirimi, zihni ve vücudu, mutlu ve sağlıklı tutmanın anahtarıdır. İlaç yan etkileri, alkol tüketimi veya hastalıklar nedeniyle karaciğerinde sorun yaşayan hastalarda bu yağın kullanımı iyileşme sürecini büyük ölçüde hızlandırır.

Çörek Otu Yağı Kilo Vermeye Yardımcı Olur

Diyabet ve Metabolik Bozuklukları Dergisi anti obezite özelliklere sahip olan çörek otu yağını, dünyanın en etkili doğal ilaçları listesine aldı. Çörek otu yağı ciddi düzeyde kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca bu yağ, bel çevresini de azaltır.

Çörek Otu Yağı Kısırlığa İyi Gelir

Yapılan bir araştırma, çörek otu yağının, anormal spermlere sahip olan kısır erkeklere yardımcı olup olamayacağını değerlendirdi. Kısır erkekler, oral olarak 2.5 ml. çörek otu yağı aldı. Sonuçlar oldukça etkiliydi. Çörek otu yağı, sperm sayısında, sperm hareketliliğinde ve semen hacminde ciddi bir düzelme görüldü. 2015 yılında yapılan farklı bir çalışma ise, bu yağın, erkek kısırlığı üzerindeki etkilerini araştırdı. Sonuç olarak bu yağ erkek kısırlığında da çok olumlu etkiler göstermiştir.

Çörek Otu Yağı Bağışıklık Sistemini Arttırır

Çörek otu yağının aktif içeriği olan timokinonun bağışıklık sistemini artırıcı faydaları vardır. Bu yağ, bağışıklık hücre aktivitesini ve antikor seviyelerini büyük oranda arttırmaktadır.

Çörek Otu Yağı Romatoid Artrit Hastalığını Tedavi Eder

Çörek otu yağının, romatoid artrit semptomlarını azaltan özellikleri vardır. Ayrıca anti-enflamatuar etkileriyle birlikte bu yağ, romatoid artrit gibi enflamatuar hastalıklardan muzdarip olan hastalara da yardımcı olur.

Çörek Otu Yağı Böbrekleri Korur ve Böbrek Taşı Oluşumunu Engeller

Çörek otu yağı, geleneksel olarak böbrek taşlarının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca, böbrekleri hasar ve yaralanmalardan korur.

Çörek Otu Yağı Epilepsi Nöbetlerini Azaltır

Çörek otu yağı, yapılan araştırmalarda epilepsi hastalarında nöbetleri azalttığı görülmüştür. Bu yağ, yüksek oranda bir antinöbet etkiye sahiptir.

Çörek Otu Yağı Radyasyona Karşı Korur

Çörek otu yağı, radyasyonun, bağışıklık baskılayıcı ve zararlı etkilerine karşı insanları korur.

Çörek Otu Yağı Anne Sütüne Faydaları

Çörek otu yağı, geleneksel olarak emziren annelerde, emzirme döneminde süt üretimini arttırmaya yardımcı olmak için kullanılmıştır. Anne sütünü artırmak için çörek otu yağı en etkili yağlardan biridir.

Çörek Otu Yağı Kasları Gevşetir

Yapılan çeşitli çalışmalarda çörek otu yağının, kas dokularındaki spazmları azalttığı görülmüştür.

Çörek Otu Yağının Hafızaya Faydası

Şifalı bitkilerden biri olan çörek otu yağı beyin sağlığı üzerindeki etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Beyni güçlendiren, zihni açan ve hafızayı canlı tutan etkisi vardır. Unutkanlık ve dikkat dağınıklığını önlemek için bu yağı kullanabilirsiniz.

Çörek Otu Yağının Cilde Faydaları

Çörek otu yağının cilde faydaları ve yararları ise;

Egzama ve kaşıntılı egzamaya iyi gelir

Sivilce ve sivilce izlerini yok eder

Yara ve yanıklara iyi gelir

Cilt kanserinden korur

Cilde canlılık verir

Sedef hastalığına karşı etkisi vardır

Çörek Otu Yağı Cildi Korur

İran’da yapılan tıbbi bir araştırmada, çörek otu yağının, yaşam kalitesini arttırmada ve el egzamasının semptomlarını azaltmada kullanılan medikal cilt kremleri kadar etkili olduğu bulundu.

Çörek Otu Yağı Yüze Sürülür mü?

Eğer cildinizde bu yağa karşı her hangi bir alerji yoksa direk olarak yüzünüze uygulayabileceğiniz gibi çörek otu yağını zeytin yağı ve badem yağı ile karıştırıp kullanabilirsiniz. Elleriniz ile masaj yaparak cilt tarafından emilmesi sağlanır. Kilo değişimi yada hamilelik sonrası oluşan çatlaklara çörek otu yağı sürebilirsiniz.

Çörek Otu Yağının Saça Faydaları

Çörek Otu Yağı Saçların Dökülmesini Engeller Ve Kepeklerden Korur

Çörek otu yağının doğal bir cilt bakım yardımcısı olmasının yanı sıra, saç için de faydaları vardır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu yağ, genellikle saç ve saç derisi sağlığını çeşitli şekillerde artırmak için kullanılmaktadır. Etkileyici bir antihistamin olan bu yağ saç dökülmesine de yardımcı olur. Antioksidan, antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleriyle, genel olarak saç sağlığını korur. Aynı zamanda kepek ve saç kuruluğunu engeller.

Çörek Otu Yağı Enfeksiyonları Tedavi Eder

Çörek otu yağı içerdiği etken maddeler sayesinde vücutta oluşabilecek birçok enfeksiyonu tedavi eder. Düzenli olarak kullanıldığı zaman vücudu dış etkenlerden de korur.

Çörek otu yağı faydalarından etkili ve ciddi bir şekilde faydalanmak istiyorsanız bu yağı önerildiği gibi kullanmalısınız. Çörek otu yağı farklı şekillerde kullanılabilir. Ama genel kullanım şunları içerir;

Çörek Otu Yağı Nasıl Kullanılır?

Çörek otu yağı ağız yoluyla içilebilir. Günlük en fazla 1 yemek kaşığı kullanılmalıdır. Farklı taşıyıcı yağlar ile birleştirilebilir.

Çörek otu yağı topikal olarak kullanılabilir. Özellikle sorunlu bölgelere masaj yaparak sürebilirsiniz. Ayrıca saç sağlığı için de birkaç damla çörek otu yağı saç diplerine uygulanabilir.

Çörek Otu Yağı Aç mı Tok mu İçilir?

Genelde çörek otu yağını sabah aç karınla tüketilmesi önerilir. Eğer mide rahatsızlığınız yoksa sabah aç karınla tüketilir.

Çörek Otu Yağının Zararları

Cilde, saça ve sağlığa sayısız faydası bulunan çörek otu yağının yan etkileri ve zararları neredeyse yok denecek kadar azdır. Çok nadir olarak uzun süre ciltte ve saçta kullanılması tahrişe ve kızarıklığa neden olabilir.