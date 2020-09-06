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Gündem Doktorundan Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Doktorundan Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Doktor Ersin Günay, yeni tip koronavirüse yakalanan İlahiyatçı Nihat Hatioğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:06:00 - 2020-09-06 14:13:28
Doktorundan Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

ATV ekranlarında yayınlanan “Dosta Doğru” programıyla milyonların beğenisini kazanan ehl-i sünnet camiasının önde gelen isimlerinden İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmıştı.

Son günlerde Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları gündeme geldi.

"Sağlığına kavuştu"

Korkutan iddiaların ardından Nihat Hatipoğlu’nun doktoru Ersin Günay, konuya ilişkin açıklama yaptı. Ersin Günay, Nihat Hatipoğlu’nun sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Sevinenlere tepki göstermişti

Nihat Hatipoğlu’nun koronavirüse yakalanmasının ardından birçok hazımsız, skandal mesajlar yayınlayarak ünlü ilahiyatçı hakkında kötü dileklerde bulunmuştu. Skandal paylaşımlara tepki gösteren Nihat Hatipoğlu, “Hele de Allah'a, peygamberine, ezanına, dinine düşman olanlar gökte ve yerdeki her zerre sayısınca yemin ediyorum ki feci yanılacaksınız. Feci perişan olacaksınız” ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Mustafa

Elhamdülillah
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