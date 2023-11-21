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Yaşam Doktorların park kavgası kanlı bitti
Yaşam

Doktorların park kavgası kanlı bitti

Yeniakit Publisher
2023-11-21 01:05:00 -
Doktorların park kavgası kanlı bitti

Aksaray'da 2 doktor araç park yeri yüzünden kavga etti. Kavgada bir doktor meslektaşını bıçakla yaraladı. İşte detaylar...

Aksaray’da araç parkı yüzünden çıkan kavgada bir doktor, meslektaşını bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Şifahane Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda ikamet eden Çocuk Doktoru M.D. (34) ile Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Üroloji Doktoru N.A.K. arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda N.A.K., aracında bulunan bıçakla Doktor M.D.'yi göğüs bölgesinden yaraladı. Yaralı doktor 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bıçaklandığı ihbarında bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı doktora ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan doktor burada tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meslektaşını bıçaklayan doktor ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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