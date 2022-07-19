Doktorları işte böyle kışkırtıyorlar! TTB'nin çirkin algı operasyonu...

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Mersin'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden M.İ adlı kadının yakınları hastane bahçesinde taşkınlık çıkarttı.

Olaya emniyet güçleri müdahale ederken, M.İ.'nin oğlu O.İ., bir polis memurunun belindeki silahını alarak kendisine zarar vermeye çalıştı. Emniyet güçleri O.İ.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

O.İ. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Doktorları kışkırtma operasyonu!

Yaşanan olayı çarpıtarak açıklamada bulunan Türk Tabipler Birliği öncülüğündeki kuruluşlar, kendisine zarar vermek isteyen O.İ.'nin doktorlara silah doğrulttuğu yalanını öne sürdü.

Genel Sağlık İş Mersin Temsilcisi Gürbüz Şen, yaşanan olayı şöyle anlattı:

Bugün sabah saatlerinde hastaneye ex olmak üzereyken getirilen bir hasta yakını, acil girişinde bir polis memurunun silahını almış ve ateş etmek üzere acil girişinde bulunan sağlık çalışanları ve polis memuruna doğrultmuştur. Silahın emniyetinin kapalı olması olası büyük bir facianın önüne geçmiştir.

Mersin Tabip Odası da yaşanan olayı çarpıtarak şu açıklamayı yaptı:

Mersin Şehir Hastanesi acilinde bir hasta yakınının görevli polis memurunun silahını alması, içeride bulunan sağlık çalışanları ve görevlilere doğrultup ateş etmek istemesi ve sonrasında ise serbest bırakılması kabul edilebilir değildir.

Açıklamaları haberleştiren muhalif medya ise sağlık çalışanlarını kışkırtma çabasına attıkları başlıklarla destek verdi.