Doktorlardan yeni iş bırakma kararı! Hastası olan vatandaşı yine çileden çıkaracaklar

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HEKİM-SEN üyesi doktorlar, 14-15-16 Aralık'ta, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi doktorlar ise 13 Aralık'ta iş bırakma kararı aldı.

Zam düzenlemesinin yeniden görüşülmesi kararı alındı

Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimler ve diş hekimlerine de 5 bin lira zam yapıldığının açıklanmasından sonra, diğer sağlık personlelleri düzenlemeye tepki göstermişti.

Sağlıkçıların tepkisinin ardından komisyona geri gönderilen 6 madde, Sanayi Komisyonu'nda görüşülerek kanun teklifinden çıkarıldı. Doktorlara yönelik zamla ilgili düzenleme, Sağlık Komisyonu'nda yeniden görüşülecek.

Hipokrat yemini nerede kaldı?

Yaşanan bu gelişme, "iş bırakma" fırsatı kollayan hipokrat yeminini unutmuş doktorları harekete geçirdi. HEKİM-SEN üyesi doktorlar, 14 ve 15 Aralık'ta yarım gün, 16 Aralık'ta tam gün, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'na (SES) bağlı doktorlar da 13 Aralık'ta tam gün iş bırakacak.

Geçtiğimiz hafta, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) öncülüğünde başlatılan "iş bırakma eylemi" sebebi ile bazı hastanelerde gerginlikler yaşanmıştı.

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde görevli Sağlık-Sen Sendikası Kocaeli Devlet Hastanesi temsilcisi Ali Coşkun, hastaneye gelen bir hastaya bakmadı.

'Yaptığınız vatan hainliği'

Eylem sebebi ile yakınına bakmayan Ali Coşkun'a öfkelenen vatandaş, "Ne eylemiymiş? Burası hastane. Sizin yaptığınız vatan hainliği. Aldığınız maaşa ihanet ediyorsunuz." dedi.

'Olayların önüne arkasına bakmadan hedef gösteriyorlar'

Olay, sosyal medya ile bazı gazetelerde "doktora şiddet" başlığı ile servis edildi. Yaşanan olaya, Hakan Ural da kayıtsız kalmadı. Sağlık-Sen Sendikası Kocaeli Devlet Hastanesi temsilcisi Ali Coşkun'a tepki gösteren Hakan Ural, şunları söyledi:

"Adam hastaneye gitmiş. Doktor kollarını bağlamış duruyor. Sen bir yakınını; anneni, evladını hastaneye götürüyorsun. Doktor, 'Ben eylemdeyim' diyor. 'Oğlum ölüyor' diyorsun. O 'eylem' diyor.

Adamın derdi, hastaneye gitmiş, acil bir hastası var ve sadece ona bakılsın istiyor. Ne yazıyorlar sonra? 'Adam hastaneye gitti, sağlıkçılara saldırdı."