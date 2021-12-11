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Gündem Doktorlara yönelik maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi!
Gündem

Doktorlara yönelik maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi!

Doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler TBMM Sanayi Komisyonu’na geri çekildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 23:50:00 -
Doktorlara yönelik maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi!

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na geri çekildi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doktor ve diş hekimlerine ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler ihdas edilmişti. Bu maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ın imzasıyla komisyona çekildi. Komisyon konuyla ilgili 12 Aralık tarihinde toplanacak.

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