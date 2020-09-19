Doktorlar Mesut Yılmaz'dan umudu kesti
Bir süre önce beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun kötü olduğu, doktorların umudu kestiği açıklandı.
5 Mayıs’ta özel bir hastanede beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Yurt Gazetesi yazarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kültür – Turizm Başdanışmanı İsmet Orhan, Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeyi duyurdu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İsmet Orhan, Mesut Yılmaz’ın doktorlarıyla görüştüğünü, sağlığından umudun kesildiğini söyledi.
İsmet Orhan’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, 2019’un Ocak ayında akciğerlerindeki tümör nedeniyle ameliyat edilmişti. Yılmaz, Mayıs ayında da Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde beyin sapında tespit edilen bir tümör nedeniyle operasyon geçirmişti.