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Siyaset Doktorlar Mesut Yılmaz'dan umudu kesti
Siyaset

Doktorlar Mesut Yılmaz'dan umudu kesti

Bir süre önce beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun kötü olduğu, doktorların umudu kestiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 16:46:00 -
Doktorlar Mesut Yılmaz'dan umudu kesti

5 Mayıs’ta özel bir hastanede beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Yurt Gazetesi yazarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kültür – Turizm Başdanışmanı İsmet Orhan, Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeyi duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İsmet Orhan, Mesut Yılmaz’ın doktorlarıyla görüştüğünü, sağlığından umudun kesildiğini söyledi.

İsmet Orhan’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, 2019’un Ocak ayında akciğerlerindeki tümör nedeniyle ameliyat edilmişti. Yılmaz, Mayıs ayında da Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde beyin sapında tespit edilen bir tümör nedeniyle operasyon geçirmişti.

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Yorumlar

Ne biçim tütün içerdi... biliyorsunuz...

İnşallah düzelir... Atatürke cumhuriyetin bütün degerlerine bağli bir demokrat...
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oflu

İSMET ORHAN EFENDİ NE DEMEK " HER ŞEYE RAĞMEN MEDENİ DURUŞU VARDI, CUMHURİYET DEĞERLERİNE SAYGILI İDİ....." SANKİ MESUT YILMAZI BİZ TANIMIYORUZ DA SEN HAKKINDA AHKAM KESİYORSUN. 
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