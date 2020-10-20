DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "26 yaşındaki hastalar dahi entübe oldu, kendi başlarına nefes alamadılar"

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan ve bu hastalığı atlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Ölmez, salgın sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Yoğun Bakım Servisinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde çok fazla hasta tedavi etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kovid-19 sürecinde genç hastaların yoğun bakımda yattığını, entübe dahi olduklarını ifade eden Ölmez, şöyle konuştu:

"Biz göğüs hastalıkları olarak daha önceden hep ağır hasta olarak yaşlı kişileri görürdük. Kovid-19 sürecinde maalesef genç hastalar da kötü duruma düştüler, yoğun bakımlık oldular. 40 ve 26 yaşındaki hastalar dahi entübe oldu yani makineye bağladık. Kendi başlarına nefes alamadılar. Biz genç hasta görünce özellikle yoğun bakımda çok strese girdik, çok zorlandık. Psikolojik olarak çok etkilendik."

- "Sanki dikenler üzerinde yatıyormuşum gibi hissettim"

Ölmez, Kovid-19 sürecinde servis ve yoğun bakımda görev yaptığını belirterek kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını anlattı.

Kovid-19'un tüm organları etkileyen bir hastalık olduğuna işaret eden Ölmez, "Bende aşırı halsizlik ve şiddetli sırt ağrım oldu. Kovid-19'u atlatan bir doktor arkadaş, 'sanki dikenler üzerinde yatıyormuşum gibi hissetim' demişti. Aynı duyguyu ben de yaşadım. Yani birkaç gün hiç yattığım zaman huzurlu bir yatma olmadı, sürekli her tarafımda iğnelenme ve ağrı oldu." diye konuştu.

Ölmez, Kovid-19'un herkeste farklı semptomlar ile ortaya çıktığını ifade ederek diğer hastalıklar gibi tek yönde vücudu etkileyen bir hastalık olmadığını vurguladı.

- "Ben de yoğun bakımlık olabilir ve hayatımı kaybedebilirdim"

Salgın sürecinde vefat eden birçok hasta gördüklerini anlatan Ölmez, şunları kaydetti:

"Hiç kimsenin koruyucu kalkanı yok. Dolayısıyla benim de bağışıklık sistemim yeteri kadar çalışmayabilirdi. Ben de yoğun bakımlık olabilir ve hayatımı kaybedebilirdim. Bunun bilincindeydim. Bir şeyi bilirseniz, her türlü ihtimali düşünüyorsunuz. Sürecin başladığı günlerde evime 3 ay gitmedim ve tek başıma yaşadım. 'Aileme ve çocuklarıma bulaştırabilirim' endişesiyle eve gitmek istemedim."

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Ölmez, "Bu hastalık grip, nezle değil. İnsanların bu hastalığı hafife almamaları gerekiyor. Herkesin vücudu çok farklı, bir hastanın eşi çok kötü geçirirken, yoğun bakımlık olurken kendisi hastaneye yatmayabiliyor. Ya da enfeksiyon kapmayabiliyor. Kimsenin bu konuda geleceği görme şansı yok. O yüzden hastalığı hafife almasınlar, tedbirleri ciddiyetle uygulasınlar." ifadelerini kullandı.