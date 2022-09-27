Doktordan şiddet! Vatandaşın üzerine yürüdü, tehdit etti

İzmir-Konak'ta bir hastanede görev yapan kadın doktor, tahlil sonucunu göstermek isteyen kadın hastanın üzerine yürüdü.

Çocuğunun önünde vatandaşa sözlü saldırıda bulunan doktor, "İşim var sanane, sana hesap mı vereceğim, sen kimsin?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Vatandaşın "çocuğum yanımda" dediği görülürken, çocuğun da korkup annesine sarıldığı görüldü.

Doktor buna rağmen bağırmayı kesmedi, kendisini sakinleştirmeye çalışan bir kişiye de, "Bu ne manyaklıktır ya, doktora dokunmak, konuşmak falan" dedi.

Tehdit de savuran doktor, "Seni var ya mahkemeye veririm, görürsün. Ödersin 10 bin lirayı görürsün o kadar paran varsa." diye vatandaşı aşağılamaya kalktı.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.