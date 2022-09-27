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Gündem Doktordan şiddet! Vatandaşın üzerine yürüdü, tehdit etti
Gündem

Doktordan şiddet! Vatandaşın üzerine yürüdü, tehdit etti

İzmir-Konak'ta bir hastanede görev yapan kadın doktor, tahlil sonucunu göstermek isteyen kadın hastanın üzerine yürüdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 23:25:00 -

İzmir-Konak'ta bir hastanede görev yapan kadın doktor, tahlil sonucunu göstermek isteyen kadın hastanın üzerine yürüdü.

Çocuğunun önünde vatandaşa sözlü saldırıda bulunan doktor, "İşim var sanane, sana hesap mı vereceğim, sen kimsin?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Vatandaşın "çocuğum yanımda" dediği görülürken, çocuğun da korkup annesine sarıldığı görüldü.

Doktor buna rağmen bağırmayı kesmedi, kendisini sakinleştirmeye çalışan bir kişiye de, "Bu ne manyaklıktır ya, doktora dokunmak, konuşmak falan" dedi.

Tehdit de savuran doktor, "Seni var ya mahkemeye veririm, görürsün. Ödersin 10 bin lirayı görürsün o kadar paran varsa." diye vatandaşı aşağılamaya kalktı.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Yorumlar

bu da hem bakanlık hem adam gibi meslek odası olsa MESLEK ETİK İLKE VE YEMİN nedeniyle cezalandırılmalı...maaaş kesilmeli -pişman edilmeli

............

Paşa

Her insan gibi doktor da hata yapar ama doktorlara yönelik Sürekli yaptığınız bu tip haberler de bir doktor olarak bizlere şiddeti körüklüyor mlsf
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