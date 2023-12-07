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Yerel Doktora şiddet uygulayan öğretmene...
Yerel

Doktora şiddet uygulayan öğretmene...

Yeniakit Publisher
2023-12-07 15:46:00 -
Doktora şiddet uygulayan öğretmene...

Gaziantep'te doktora fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir ücretli öğretmen görevinden alındı.

Gaziantep'te doktora fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir ücretli öğretmen görevinden alındı.

Şehitkamil ilçesindeki 7 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Kamile Berfin Çevik, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla ücretli öğretmen A.H.T. hakkında şikayette bulundu.

Polis ekipleri, araştırma ve incelemenin ardından A.H.T'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen A.H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise başlattığı soruşturma kapsamında ücretli öğretmen A.H.T'nin görevine son verdi.
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