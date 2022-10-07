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Yerel Doktora saldıran CHP’li hakkında ödül gibi karar
Yerel

Doktora saldıran CHP’li hakkında ödül gibi karar

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde başhekim yardımcısına saldırdıkları için gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 11:47:00 -
Doktora saldıran CHP’li hakkında ödül gibi karar

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde başhekim yardımcısına saldırdıkları için gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi serbest bırakıldı.

Şemdinli Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden abisi için koridorda bekleyen Ethem Karakoç, bu sırada gelen Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'a tepki gösterdi. Ethem Karakoç, "Ben senden sabah kardeşim için ambulans istemedim mi?" diye bağırırken, o esnada arkadan gelen kardeşi Yusuf Karakoç da başhekim yardımcısı Kalkan'a saldırarak darp etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle götürülen Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan, Karakoç’lardan şikayetçi oldu. Yapılan defin işlemlerinin ardından Ethem ve Yusuf Karakoç polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs serbest bırakıldı.

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