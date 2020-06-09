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Aktüel

Doktora hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde gittikleri hastanede reçetesiz iğne yaptırmaya çalışan ve doktora hakaret eden karı koca gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 19:38:42 -
Doktora hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde gittikleri hastanede reçetesiz iğne yaptırmaya çalışan ve doktora hakaret eden karı koca gözaltına alındı.


Çamlıyayla Devlet Hastanesi’ne gelen ve A.T. ile eşi S.T., iddiaya göre doktor T.T.’ye reçetesiz iğne yaptırmak istedi. T.T. reçetesiz iğne yapamayacağını söyleyince A.T. ve eşi S.T., "Doktor olmuşsunuz adam olamamışsınız", "Sizi boşuna dövmüyorlar" gibi sözler söyleyerek bağırmaya başladı. Bunun üzerine T.T. İlçe Emniyet Amirliği’ne giderek şikayette bulunup çiftten şikayetçi oldu. Polis ekiplerince soruşturma açılan A.T. ve S.T. gözaltına alınıp Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. İfadeleri alınan A.T. ile eşi S.T. serbest bırakıldı.

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