  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ali Karahasanoğlu ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu’nu yazdı: “Rahmetle anıyoruz, mekânın cennet olsun” Sürücülerin dikkatine! Sakın bu hatayı yapma yoksa: 450 bin lira ceza Pakistan ordusu Belucistan'da katliam yaptı! En az 28 sivil öldürüldü İran'dan Trump'a Jet Yalanlama! 13 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 13 Ağustos 1934: Babanzâde Ahmed Nâim’in vefatı (Âlim) Filistinli ailelere gaspçılardan kuşatma! Evlerini terk etmeye zorlanıyorlar "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" paylaşımı! Savcılık bu alçaklığa karşı harekete geçti Ruslar limanı devretti! Sivil gemiler yanaştı Barzani’den “Terörsüz Türkiye” açıklaması! Dönüm noktası
Yerel Doktora gitmek için yola çıktı ama… Hastane bahçesinde hayatını kaybetti
Yerel

Doktora gitmek için yola çıktı ama… Hastane bahçesinde hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Doktora gitmek için yola çıktı ama… Hastane bahçesinde hayatını kaybetti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hastaneye gitmek üzere yola çıkan bir kişi, hastane bahçesine ulaştıktan sonra aracından inemeden geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hastaneye gitmek üzere yola çıkan bir kişi, hastane bahçesine ulaştıktan sonra aracından inemeden geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Elbeyli Dalgıç, evinde rahatsızlanmasının ardından kendi kullandığı 34 PFC 174 plakalı otomobiliyle Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Dalgıç, hastanenin bahçesine geldiği sırada aracından inemeden kalp krizi geçirdi. Bir süre sonra araç içerisinde hareketsiz kalan Dalgıç'a ulaşmak için ekipler harekete geçti. Aracın kapılarının kilitli olması nedeniyle ekipler tarafından cam kırılarak Dalgıç'a ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 60 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam can verdi!
Mardin'de feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam can verdi!

Yerel

Mardin'de feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam can verdi!

Adıyaman’da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Adıyaman’da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Yerel

Adıyaman’da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Kuryeler için asgari ücret düzenlemesi! Saatlik kazanç asgari ücretin üzerine çıkıyor
Kuryeler için asgari ücret düzenlemesi! Saatlik kazanç asgari ücretin üzerine çıkıyor

Dünya

Kuryeler için asgari ücret düzenlemesi! Saatlik kazanç asgari ücretin üzerine çıkıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23