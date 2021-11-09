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Kadın - Aile Doktora danışmadan ilaç kullanmayın
Kadın - Aile

Doktora danışmadan ilaç kullanmayın

Kadın Kültür Evi’nde gerçekleştirilen programda, akılcı ilaç ve akılcı antibiyotik kullanımını anlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 18:29:00 -
Doktora danışmadan ilaç kullanmayın

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Şükrü Boz, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi ve Erkmen’de bulunan Kadın Kültür Evi’nde gerçekleştirilen programda, akılcı ilaç ve akılcı antibiyotik kullanımını anlattı.

Afyonkarahisar Kadın Kültür Evleri’nde kadınlara yönelik farklı konularda eğitimler verilmeye devam ediyor. Serbest kürsü programı kapsamında Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Şükrü Boz Erkmen ve Afyonkarahisar Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Kültür Evi 'nde gerçekleşen programda, akılcı ilaç ve akılcı antibiyotik kullanımı konularını anlatıldı. Dr. Boz, toplumda yaygın olan yanlış antibiyotik kullanılması sebebiyle gelişen antibiyotik direncinin ne olduğu ve önüne nasıl geçileceği gibi akılcı ilaç kullanımı ile ilgili pek çok bilgiyi anlattı. Boz, doktora danışılmadan ilaç kullanılmaması ve doktor tarafından verilen ilaçların da kesinlikle talimatlara uygun olarak kullanılması konularında uyarılarda bulunurken, dinleyicilerin sordukları soruları da cevaplandırdı.

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