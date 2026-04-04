Doktor ve çalışanlara saldırdılar Hastane basıp ortalığı birbirine kattılar

İstanbul Esenyurt’ta, kaldırıldığı özel hastanede doğum esnasında hayatını kaybeden hamile kadının yakınları, ihmal olduğunu iddia etti. Hastaneyi basarak doktora saldırdı. Çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, Esenyurt Şehitler Mahallesi’ndeki özel bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 25 yaşındaki Büşra Söylemez doğum yapmak için özel hastaneye getirildi. Söylemez, doğum esnasında yapılan müdahalenin ardından fenalaştı. Bir süre sonra genç kadının hayatını kaybettiği haberi yakınlarına verildi. Söylemez’in hayatını kaybettiği haberinin ardından, kadının yakınları doğum sırasında ihmal olduğunu iddia ederek hastaneyi bastı, doktora saldırmaya başladı.

İhbar üzerine çok sayıda polis sevk edildi. Ortalığın birbirine girdiği olayda, polis ekipleri hastaneyi basmak isteyen yakınları hastaneden uzaklaştırdı. Polis ekipleri gece boyunca hastane çevresinde nöbet tutarken, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ve savcılık genç kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlattı.