Doktor Ramazan Kurtoğlu’ndan canlı yayında kan donduran sözler: Asıl tehlike bundan sonra başlıyor

Ekonomist ve akademisyen Dr. Ramazan Kurtoğlu, koronavirüs sonrası yeni dünya düzenine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Doktor Ramazan Kurtoğlu, Beyaz Tv'de katıldığı Her Açıdan progamında, yeni dünya düzeninde büyük yıkımların meydana geleceğini öne sürdü.

Kurtoğlu, "Koronavirüs bir savaştır. Kimseyi korkutmak için söylemiyorum. Ama asıl tehlike bundan sonra başlıyor. Bilirsek eğer güçlü oluruz. İnsanlık 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan daha yıkıcı unsurlar ile karşı karşıyadır. Savaşlardan daha fazla bir yıkım geliyor. Bir tarafta insanları maymuna çevirecek çipleme, bir tarafta insanların özgürlüğünü alacak olan yeni bir sanal para birimi, bir tarattanda açıkça Çin modeli, yani diktaörlük despot yönetim dünyaya dayatılıyor" dedi.