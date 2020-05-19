  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Instagram'ın yeni özelliği kullanıma sunuldu

1 Milyon yazılımcı projesine nasıl kayıt olunur? Yazılımcı projesi hangi sitede?

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay
için kalan
Gündem

Doktor Ramazan Kurtoğlu’ndan canlı yayında kan donduran sözler: Asıl tehlike bundan sonra başlıyor

Ekonomist ve akademisyen Dr. Ramazan Kurtoğlu, koronavirüs sonrası dünyada çok sarsıcı olayların yaşanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:43:00 - 2020-05-19 21:46:29

Ekonomist ve akademisyen Dr. Ramazan Kurtoğlu, koronavirüs sonrası yeni dünya düzenine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Doktor Ramazan Kurtoğlu, Beyaz Tv'de katıldığı Her Açıdan progamında, yeni dünya düzeninde büyük yıkımların meydana geleceğini öne sürdü.

Kurtoğlu, "Koronavirüs bir savaştır. Kimseyi korkutmak için söylemiyorum. Ama asıl tehlike bundan sonra başlıyor. Bilirsek eğer güçlü oluruz. İnsanlık 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan daha yıkıcı unsurlar ile karşı karşıyadır. Savaşlardan daha fazla bir yıkım geliyor. Bir tarafta insanları maymuna çevirecek çipleme, bir tarafta insanların özgürlüğünü alacak olan yeni bir sanal para birimi, bir tarattanda açıkça Çin modeli, yani diktaörlük despot yönetim dünyaya dayatılıyor" dedi.

Ertan Özyiğit’ten koronavirüs ile ilgili çarpıcı sözler: Buna hazır olun
Ertan Özyiğit’ten koronavirüs ile ilgili çarpıcı sözler: Buna hazır olun

Gündem

Ertan Özyiğit’ten koronavirüs ile ilgili çarpıcı sözler: Buna hazır olun

Abdullah Çiftçi’den gündemi sarsacak koronavirüs çıkış: İnsanlara pasaport verecekler
Abdullah Çiftçi’den gündemi sarsacak koronavirüs çıkış: İnsanlara pasaport verecekler

Gündem

Abdullah Çiftçi’den gündemi sarsacak koronavirüs çıkış: İnsanlara pasaport verecekler

Türkiye'de bir salgın mı başlayacak? Ertan Özyiğit 'Karadeniz'de tespit edildiler' diyerek açıkladı
Türkiye'de bir salgın mı başlayacak? Ertan Özyiğit 'Karadeniz'de tespit edildiler' diyerek açıkladı

Gündem

Türkiye'de bir salgın mı başlayacak? Ertan Özyiğit 'Karadeniz'de tespit edildiler' diyerek açıkladı

Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sürpriz suikastler olacak
Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sürpriz suikastler olacak

Gündem

Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sürpriz suikastler olacak

Ertan Özyiğit'ten olay açıklama: Sivrisinekleri büyük şehirlerin üzerine attılar
Ertan Özyiğit'ten olay açıklama: Sivrisinekleri büyük şehirlerin üzerine attılar

Gündem

Ertan Özyiğit'ten olay açıklama: Sivrisinekleri büyük şehirlerin üzerine attılar

Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan canlı yayında şoke eden sözler: Ülkelere saldırılar olacak
Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan canlı yayında şoke eden sözler: Ülkelere saldırılar olacak

Gündem

Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan canlı yayında şoke eden sözler: Ülkelere saldırılar olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı