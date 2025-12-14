Doktor koca, doktor eşini benzin dökerek aracıyla birlikte yaktı
Bir doktor, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı ve kendisi gibi doktor olan eşini, aracının içindeyken üzerine benzin dökerek ateşe verdi.
Korkunç olay Irak’ın Musul kentinin doğusundaki Nergal mahallesinde meydana geldi.
Ailevi bir tartışma sonrası öfkelenen doktor, eşi arabasındayken saldırıya geçti.
Polis raporunda, zanlının önce aracın camını kırdığı, ardından eşinin yüzüne benzin dökerek ateşe verdiği belirtildi.
Saldırı sonucu yüzünde ve ellerinde ağır yanıklar oluşan kadın, Musul’daki bir hastanede tedavi altına alındı Olay yerinden kaçan saldırgan, güvenlik güçlerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.
Polis, kaçan doktorun Musul’un Sercexane bölgesinde seyir halindeyken gözaltına alındığını duyurdu.