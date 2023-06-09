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Gündem Doktor, hakim, öğretmen, avukat ve hemşire... İstanbul'da operasyon
Gündem

Doktor, hakim, öğretmen, avukat ve hemşire... İstanbul'da operasyon

Yeniakit Publisher
2023-06-09 09:07:00 -
Doktor, hakim, öğretmen, avukat ve hemşire... İstanbul'da operasyon

İstanbul’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında aktif görevde olan doktor ve hemşirelerin de bulunduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları, Bankasya da hesap hareketlerinin mevcut olduğu, haklarında örgütün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine yönelik beyanların olduğu, ankesör/büfe üzerinden örgütsel iletişime uygun aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 19 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 1’i kamuda aktif doktor, 1’i kamuda aktif hemşire, 1’i kamudan ihraç hâkim, 1’i kamudan ihraç öğretmen ve avukatların da aralarında bulunduğu 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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