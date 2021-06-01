Doktor ataması olacak mı? Doktor alımları ne zaman?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TRT Haber-TRT 1 ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında doktor alımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, doktor alımı ne zaman yapıalcak? Doktor atamaları ne zaman? İşte yanıtı...

Doktor alımları ne zaman?

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

"Şu an daha biz büyük şehirlerimizde tamamını gerçekleştiriyoruz. Bütün şehirlerimizde bu hastaneler olacak ki bütün ülkeyi kucaklamış olalım. İlk hastaneyi Yozgat'ta yapmıştık. Şu anda bu şehir hastanelerimiz yapımları hızlı bir şekilde devam ediyor. Çam ve Sakura içerisinde ayrı bir yere sahip. Ankara'yı bir düşünün, Ankara'daki şehir hastanemiz olmamış olmasaydı...

Orta Anadolu'da korona döneminde bir çok açığımızı gideremezdik. Bilkent'teki bu hastane birçok sorunumuzu çözmemize vesile oldu. Şimdi orası bitmek üzere. İnşallah bu yıl sonunda onu da açacağız. Bunlara sorarsanız Ankara'nın kasap olduğunu zannederler. Burası Başkent yakışan neyse onu yapacaksınız. İstanbul'da saydıklarım dışında bir şehir hastanesi de orada yapıyoruz.

Proje hazır, ihalesini yapıp orayı da yapacağız. Rabbim tabi ki hastane kapısına düşürmesin, eksikliğini de vermesin. Bizim ciddi manada doktor açığımızı azaltmamız lazım. Doktor açığımızı kapatacağız."