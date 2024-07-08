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Kobi DOHAŞ Antrepo'ya yoğun ilgi
Kobi

DOHAŞ Antrepo'ya yoğun ilgi

Yeniakit Publisher
2024-07-08 15:42:00 -
DOHAŞ Antrepo'ya yoğun ilgi

Denizli OSB tarafından 2018 yılında faaliyete geçirilen DOHAŞ Antrepo, yıllık 1500 tır kapasitene ulaşıyor.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu öncülüğünde, 2018 yılında bölgede faaliyete geçen DOHAŞ Antrepo, hizmete açıldığı günden bugüne gümrüklü depolama alanında yoğun ilgi görmekte. 6650 m2 kapalı alan ve 3299 m2 açık alana sahip olan DOHAŞ Antrepo, yıllık 1500 tır kapasitesiyle kentin ve bölgenin depolama ihtiyacını karşılamak için hizmet veriyor.

A Tipi Genel Gümrüklü Antrepo hizmeti sağlayan DOHAŞ’ta ayrıca; depoya ilk girişten sevkiyata kadar olan tüm stok yönetimi hizmetlerinin elektronik ortamda takibi, haftalık-aylık sayımlarla stok validasyonu, online takip sistemi, birim, koli ve palet bazında siparişlerin hazırlanması ile sevkiyatı, hasarlı-kayıp malzemeler için prosedürlerin yürütülmesi, raporlanması ve bloke işlemleri, katma değer hizmetler olarak; paketleme, etiketleme ve montaj hizmetleri de sunuyor.

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