Doğu’ya yatırımlar HDP’yi kudurttu! Kayyım atamaları ile halkın parası hizmete aktı, terör yandaşlarının beli kırıldı

Terör partisi HDP’nin, kayyım rahatsızlığının altında yatan temel sebebi olarak, AK Parti hükümetlerinin bölgeye hizmet götürmesi ve eli kanlı örgütün siyasi temsilcilerinin Kürt halkı nazarında itibar kaybetmesi gösteriliyor. Kayyımlar dönemiyle birlikte bölgede büyük bir kalkınma hareketi başlarken, kamunun kaynakları PKK’ya değil bizzat Kürt vatandaşlarımıza hizmet için kullanılıyor. Sanayileşme ve istihdam neticesinde bölgedeki yoksulluk ortadan kalkarken, açılan havalimanları ve kurulan üniversiteler Kürt gençlerinin dünyaya entegrasyonunu sağlıyor. Gelişen yerli ve milli teknolojiler sayesinde bölge halkının güvenliği sağlanırken, terör örgütünün kanlı eylemleri engelleniyor.

Huzur ve güven geldi

Terör örgütü PKK’nın siyasi tetikçisi HDP’nin kayyımlar aleyhine yürüttüğü kara propagandayı çürütüyoruz. Milletin vekilliğinden ziyade terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü yapan HDP’li vekiller, kayyımlar bölgede görev yapmaya başladığında beri güç kaybediyor. Kayyım atanan belediyeler vasıtasıyla şu ana kadar bölgeye net 4.5 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu rakam her geçen gün gittikçe artıyor. Yine borç batağındaki HDP’li belediyelerin borçları kapatıldı. Kayyımların ilk atandığı dönem içerisinde 650 milyon liralık borç ödendi. Van ve Tebriz arasındaki tren seferleri de kayyım dönemiyle birlikte yeniden başladı. Bu sayede Van’da turizm ve sanayi canlandı.

Sanayi ve ticaret canlandı

Şırnak, Hakkari ve Siirt’te organize sanayi siteleri kuruldu. Silopi ilçesinde sebze ve meyve hali hayata geçirildi. Hakkari’de ise organize sanayi siteleri bir bir bölge halkına istihdam için açıldı. Siirt’in Baykan ilçesinde mesire alanı yapıldı. Bismil’e yeni otogar inşa edildi. Kayyımlar dönemiyle birlikte bölgedeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına da hız verildi. 6 bin 782 kilometre sıcak asfalt, 16 bin 500 kilometre stabilize yol çalışması, 22 bin kilometre park alanı yapıldı. Bin 707 kilometre içme suyu şebekesi, 30 bin 23 kilometrelik atık su arıtma, 205 kilometrelik yağmur suyu isale hattı bölge halkının kullanımına sunuldu. 985 içme suyu kuyusu, 6 milyon metrekarelik parke taşı döşemesi, 769 kilometre ek kanalizasyon hattı yapıldı. Kayyım atanan ilçelerde 15 otogar, 21 otopark, ticaretin gelişmesi için 25 hayvan pazarı, 15 su artıma tesisi, 5 kirli su arıtma tesisi, 14 su deposu, sokak hayvanları barınma merkezleri ve 5 adet meyve sebze satış hali hizmete sunuldu.

PKK yıktı kayyım yaptı

Terör örgütü PKK’nın yakıp yıktığı yerler bizzat kayyımlar eliyle yeniden yapıldı. Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari il merkezlerinde TOKİ evleri yükseldi. Öte yandan; Sur, Cizre, Nusaybin, Silvan ve Silopi gibi ilçelerde toplamda 25 bin yeni konut yapıldı. Şırnak’ta 9 bin 270 yeni ev, Diyarbakır’da 5 bin 746 konut, Mardin’de 5 bin 51 konut, Hakkari’de 3 bin 63 konutun yapımı tamamlanarak sahiplerine teslim edildi. Yeni evler, okullar, parklar, hastaneler ve bölge halkının yaşamını kolaylaştıracak kamu binaları yapılmaya devam ediyor. Hükümet eliyle ‘Üniversitesiz il kalmasın’ anlayışı kapsamında Hakkari ve Şırnak’a da üniversite açıldı. Yine AK Parti hükümetleri eliyle, bütün engellemelere rağmen, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı ve Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı açıldı. Yerli ve milli teknolojiyle ürettiğimiz İHA/SİHA’lar halkın güvenliği için hizmetine sunuldu. Teröristlerin muhtemel kanlı eylemler alınan anlık istihbaratlarla engellendi.