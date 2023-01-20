Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adrolara başvuracak adayların hazırladıkları evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/docs/default- source/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme- ve-atama-yonergesi.pdf?sfvrsn=3f20c77c_4 linkinde Ek 1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.
Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 03.02.2023 Cuma günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu-Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye/İstanbul
Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı: Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
Tel : 444 79 97 /www.dogus.edu.tr
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