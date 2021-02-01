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Ekonomi Doğuş Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
Ekonomi

Doğuş Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Doğuş Üniversitesi farklı alanlarda 7 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 13:50:00 -
Doğuş Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Doğuş Üniversitesi, bilgisayar mühendisliği, dil ve konuşma terapisi, hemşirelik, ameliyathane hizmetleri, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, grafik tasarımı alanlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacak.

Son başvuru tarihi 15.02.2021 olan ilanın detayları için TIKLAYINIZ

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