Doğuş Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi farklı alanlarda 7 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını açıkladı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Doğuş Üniversitesi, bilgisayar mühendisliği, dil ve konuşma terapisi, hemşirelik, ameliyathane hizmetleri, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, grafik tasarımı alanlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacak.
Son başvuru tarihi 15.02.2021 olan ilanın detayları için TIKLAYINIZ