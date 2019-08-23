Doğuş Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alım ilanı yayınladı. Üniversite kayıtlarının devam ettiği şu günlerde üniversitelerde akademik personel alımlarını yapıyor. Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde görevlendirilmek üzere, Grafik Tasarım, İletişim ve Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı alanlarından birinde Lisans veya Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, Arayüz Tasarımı ile Multimedya Tasarımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak; İngilizce ders verme yeterliğine sahip öğretim üyesi alımı yapacaktır.

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim üyesi alım ilanında, Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 23. ve 24. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 06/09/2019 Cuma günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 06/09/2019 Cuma günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvurular 06/09/2019 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

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