Doğuş Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 01.04.2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Meslek Yüksekokulu / Yabancı Diller Birimi Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr

Başvuru Tarihi : 18.03.2022

Son Başvuru Tarihi : 01.04.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 04.04.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 06.04.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 08.04.2022

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