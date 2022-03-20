Doğuş Üniversitesi akademik kadro alacak
Doğuş Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 01.04.2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ:
Sanat ve Tasarım Fakültesi / Meslek Yüksekokulu / Yabancı Diller Birimi Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr
Başvuru Tarihi : 18.03.2022
Son Başvuru Tarihi : 01.04.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 04.04.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 06.04.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 08.04.2022
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız