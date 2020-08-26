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Aktüel Doğuş İnşaat Bulgaristan’da ikinci metro projesini hayata geçirdi
Aktüel

Doğuş İnşaat Bulgaristan’da ikinci metro projesini hayata geçirdi

Başkent Sofya’da Türk firmasının inşa ettiği 8 kilometrelik metro hattı hizmete açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 19:26:38 -
Doğuş İnşaat Bulgaristan’da ikinci metro projesini hayata geçirdi

SOFYA (AA) – Bulgaristan’da 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren Türk Doğuş İnşaat’ın başkent Sofya’da inşa ettiği 8 kilometrelik yeni metro hattı hizmete açıldı.

Yeni hattaki 8 metro istasyonu Doğuş İnşaat’ın lider olarak ortaklık kurduğu ViaGroup ve Ultrastroy şirketleri tarafından yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandıkova, başkentin çapraz olan iki hattına 3. hattının eklenmesiyle Sofya’nın artık kapsamlı bir metro ağına kavuştuğunu söyledi.

Metroyu işleten Metropoliten Holding Genel Müdürü Stoyan Bratoev, inşaatı 4 yıl önce başlayan yeni kısmın açılışının güvenlik testlerinin yapılması gereği ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iki kez ertelendiğini belirtti.

Facebook hesabından törene mesaj yollayan Başbakan Boyko Borisov da, “Bizim metromuz Avrupa’nın en güzel ve en ucuz metrosudur.” dedi.

Doğuş İnşaat’ın Genel Müdür Yardımcısı Ertan Yapıcı, Bulgaristan’da 2008 yılında uluslararası Trakya Otoyolu’nun bir bölümünü oluşturan, ülkenin doğusundaki, Burgaz ve Karnobat şehirleri arasında bulunan 45 kilometrelik kısmını, ardından 2012 yılında 3,8 uzunluğundaki Sofya’nın en prestijli 4 metro istasyonunun inşasını tamamladığını aktardı.

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