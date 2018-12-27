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Doğumda serum gerekli mi?

Pek çok hastanede doğum için gelen kadınlara rutin olarak damar yolu açılıyor ve serum takılıyor.Peki serum gerekli mi? İşte doğumda takılan serum hakkında merak edilenler…

27 Aralık 2018 Perşembe 21:09
Doğumda serum gerekli mi?

PEKİ BU GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ?

Hastaneye gidip “doğuruyorum!” dediğinizde, ilk yapılan işlemlerden biri muhtemelen kolunuza damar yolu açılarak katater takılması ve seruma bağlanmanız olacaktır. Ne kadar süreceğini bilemediğimiz doğum sürecinde beslenmeniz ve susuz kalmamanız için yapılan bu uygulama, artık pek çok kuruluş tarafından önerilmiyor.

DOĞUMDA SERUM TAKILMASI İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Rutin olarak damar yolu açılması ve serum verilmesi, hareketi kısıtlar. Özgüveni azaltır. Annenin vücudunda aşırı su birikmesine neden olabilir ve yenidoğanda kan şekerinin düşük olmasına neden olabilir.

Doğumda yeme-içmeyi engellemek, kadının enerjisinin en çok ihtiyaç duyduğu zamanda tükenmesine neden olur.

Dünya Sağlık Örgütü de (WHO) kadınlara doğum sürecinde su verilmesi gerektiğini ve rutin serum uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini söylüyor. 

ŞU DURUMLARDA SERUM ALMANIZ GEREKEBİLİR

Doğumdan önce veya doğum sırasında sağlık problemleriniz veya komplikasyonlar oluştuysa.

Komplikasyon riskiniz bir sebepten yüksekse.

Doğumunuz suni sancı ile başlatıldı veya hızlandırıldıysa.

Epidural aldıysanız.

GEREKSİZ KULLANIMDAN KAÇINMAK İÇİN

Doktorunuzu ve doğum yapacağınız yeri dikkatlice seçin.

Doğumda yeme-içme özgürlüğü istediğinizi ve gereksiz yere serum almak istemediğinizi doktorunuza mutlaka belirtin.

Doğumunuz başladığında, evde geçirdiğiniz süre boyunca gönül rahatlığıyla yiyin, için.

Doğum sürecini mümkün olduğunca evde geçirin.

DOĞUM SÜRECİNİN NORMAL İLERLEMESİ İÇİN

Mümkün olduğunca evde kalın.

Bedeninizi dinleyin ve ihtiyaç duydukça yiyip için.

Doğum sürecinde meybuz gibi dondurma, lolipop veya sadece buz emebilirsiniz.

Kolunuzda katater takılı olsa ve seruma bağlı olsanız bile yürüyün, hareket edin.

Mümkün olduğunca aktif kalın.

Sağlıklı bir doğum veya sağlıklı bir bebek için seruma ihtiyacınız olmadığını unutmayın.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 21:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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