0553 313 94 23

'Doğumda öldü' denilen bebeği için 29 yıl sonra savcılığa başvurdu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 29 yıl önce doğum sırasında öldüğü söylenen ve cenazesi kendisine verilmeyen Hanife Uzun, bebeğinin başkalarına evlatlık verildiği şüphesi üzerine savcılığa başvurdu.

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:26
'Doğumda öldü' denilen bebeği için 29 yıl sonra savcılığa başvurdu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde oturan Hanife Uzun (64), 29 yıl önce hastanede doğum sırasında öldüğü söylenerek cenazesi kendisine verilmeyen bebeği ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan şüphe üzerine harekete geçti. 2 yıl önce başka ailelerinde benzer olaylar yaşadığını öğrenen Uzun, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çarşamba ilçesinde oturan 49 yıllık evli Hanife ve Hamdi Uzun (68) çifti, 29 yıl önce doğum sırasında öldüğü söylenen bebeklerinin peşine düştü. İddiaya göre, 1990 yılında 7'inci çocuğuna 9 aylık hamile olan Hanife Uzun, eşi çalışmak için il dışında olduğu sırada doğum sancıları tuttu. Çağırılan ebe Uzun'u, Samsun'daki Kadın Doğum Hastanesi'ne götürdü. Uzun burada sezaryenle doğuma alındı. Sezaryen sonrası hastane görevlileri, 51 santimetre boyunda ve 3 kilo 400 gram ağırlığındaki kız bebeğin öldüğünü söyledi. Bebeğinin cenazesini almak isteyen kadına görevliler cenazeyi ve ölüm belgesini vermedi. Hanife Uzun, bebeğinin cenazesini alamadan evine geri döndü. Hanife Uzun, doğuma girmeden önce karnında canlı olan bebeğinin ölümüyle ilgili şüphelerini yıllarca sürdürdü. 2 yıl önce Çarşamba ve Terme bölgesinde başka ailelerin de o dönem benzer olayları yaşadığını duyması üzerine çift, çocuklarının ölümüyle ilgili Çarşamba Adliyesi'ne başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Doğuma gittiğinde bebeğinin karnında hareket ettiğini söyleyen Hanife Uzun, "Sezaryen sonrasında kendime geldiğimde bebeğimi sordum. Hemşire bana 'Senin bebeğin öldü' dediler. Bebeğimi görmek istedim, göstermediler. Ben de ağlayarak hastaneden çıktım. Ağlaya ağlaya yıllar geçti. Ben bebeğimin öldüğüne inanmıyorum. Bana öldüğünü söylediler ama benim bebeğim yaşıyordu. İki yıl önce başka insanların da benzer şeyler yaşadıklarını aynı şeyleri anlattıklarını duyunca iyice şüphelendim. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bence bebeğim ölmedi, yaşıyor. İnşallah bulunur, evladıma kavuşurum. Dört gözle bunu bekliyorum. Ben evladımın ölmediğini başka birilerine evlatlık verildiğini düşünüyorum. Bu olayın araştırılmasını gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyorum" diye konuştu.

Hamdi Uzun ise hastane görevlilerinin bebeklerinin cenazesini vermemeleri nedeniyle ölmediğinden şüphelendiklerini belirterek, "Normal doğum olsa anne bebeğini canlı mı öldü mü görürdü. Ancak eşim ameliyata alınıyor. Bebeği hiç görmedi. Bebeği sorduğunda 'Bebeğiniz öldü, çöpe attık' demişler. Ben bebeğin ölmediğine inanıyorum. Savcılığa başvurduk. Devletimiz gerçeği ortaya çıkarsın. Benzer hikayeleri bölgemizden duydukça umudumuz arttı. Hastane kayıtlarında 'ölü doğum' olarak geçilmiş ama biz buna inanmıyoruz " diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:26
  1. Samsun
  2. Çarşamba
  3. Hanife Uzun
  4. Hamdi Uzun
  5. Doğum skandalı
  6. suç duyurusu
  7. 'Doğumda öldü' denilen bebeği için 29 yıl sonra savcılığa başvurdu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boutaib'in yeni adresi Mısır
    1. Boutaib'in yeni adresi Mısır
    2. Evin duvarını delip hırsızlık yapan 7..
    3. Banvit, taraftarına güveniyor
    4. Yine ABD, yine silahlı saldırı! Çok..
    5. İslâm büyüklerinin hayat tarzlarına..
    6. "Seçim çalışmalarına katılmasında..
    7. Otomotiv sektörünün "Gladyatörleri"..
    8. Tüm dünya diken üstünde! Ordusuna..
    9. Payitaht Abdulhamid 69. bölümü..
    10. Sabrın kazandırdıkları
    11. Öğretmenlere ve öğrencilere Türk..
    12. Galatasaray kafilesi Antalya'ya gitti
    13. Tasavvuf! Kocakarı imanı
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile..
    15. Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un sahibi..
    16. Peygamberimizin hayatından! İhsan..
    17. ÖNDER 2. Okul Aile Birliği Zirvesi
    18. 2 bin 500 yıllık nekropol müzeye..
    19. Yakalanan DAEŞ'li kadın teröristlerden..
    20. İYİ Parti 2019 yerel seçim belediye..
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!