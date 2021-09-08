Doğum yapan koronavirüslü 2 anne hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yasa boğan ölümler yaşandı.

Kumluca ilçesinde doğum yapan 30 yaşındaki Ceylin Göktaş, bir gün sonra koronavirüs belirtileri ile tedaviye alındı.

Doğumdan 10 gün sonra hayata gözlerini yumdu

Göktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 günün sonunda hayatını kaybetti. Göktaş’tan geriye minik bebeği kaldı.

İkiz annesi doğumdan 1 ay önce hayatını kaybetti

Finike ilçesinde ise hamile olan ve doğumuna bir ay kalan Nursel Aksoy, koronavirüse yakalandı. Nursel Aksoy’un durumu ağırlaşınca ikiz bebekleri sezaryen yoluyla alındı. Bebeklerden birinde koronavirüs tespit edilirken diğeri sağlıklı bir şekilde doğdu. Ancak anne Nursel Aksoy, operasyondan kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Aksoy’un cenazesi de Finike Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.