Doğum Yapan Kadınlar Staj Sigortasından Yararlanır mı?

Soru: Doğum tarihim 1.7.1974. Sigorta primlerim 1.9.1996 tarihinde yatmaya başladı. Prim günüm 6350 gün oldu. Ne zaman emekli olurum. 1990 yıllında staj sigorta başlangıcım var. Staj sigortamın bana faydası olacak mı? Hülya L.

Cevap: Stajyerlik döneminde emeklilik primi yatırılmadığı için emeklilik yaş hesabında dikkate alınmaz. Mevcut 1.9.1996 tarihine ait ilk emeklilik prim ödenen tarih dikkate alındığında 53 yaşını tamamlayacağınız 1.7.2027 tarihinde emekli olacaksınız. Ancak ilk emeklilik primi ödenen tarih ile staj sigorta başlangıcı tarih aralığında doğum yapmışsanız üç doğuma kadar borçlanma hakkınız olacak. Doğum borçlanması ilk sigorta tarihini borçlanma süresi kadar geri çekecek. Dolayısıyla emeklilik yaşı da öne gelecek. Misal, 1993 yılında doğum yapmışsanız bu doğum için en az 400 günlük süreyi borçlanarak işe girişinizi 21.5.1994 tarihine getirecek ve 51 yaşında 1.7.2025 tarihinde emekli olabileceksiniz.