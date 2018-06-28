Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
Anneler doğumdan sonra düz bir karna sahip olmak için korse giyerler. Fakat bu doğru değildir.28 Haziran 2018 Perşembe 01:00
Hamilelik döneminde alınan fazla kilolar kadınları rahatsız eder. Bir türlü zayıflayamayan anneler çareyi korse giyerek kilolarını kamufle etmekte bulurlar.
Fakat sarkmalar korseyle kamufle edilemez. Çünkü sarkmaların nedeni karın kaslarının gücünü kaybetmesidir. Karnınızın eski günlere dönmesini istiyorsanız egzersiz yaparak karın kaslarınızı güçlendirmelisiniz.
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