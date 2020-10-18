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Ekonomi Doğum parası nasıl alınır? Doğum parası nereden alınır belgeler nelerdir?
Ekonomi

Doğum parası nasıl alınır? Doğum parası nereden alınır belgeler nelerdir?

Hükümet doğum parası yardımı yapmakta. Doğum parası başvuru şartlarını yerine getirenlere doğum parası verilmektedir. Peki doğum yardım parası nasıl alınır? Doğum parası almak için nereye başvurulur? Doğum parası nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2020-10-18 15:38:00 -
Doğum parası nasıl alınır? Doğum parası nereden alınır belgeler nelerdir?

Devlet, sosyal devlet olma özelliği gereği anne ve baba adaylarına önemli bir yardım teşvikinde bulundu. Genç nüfusun çoğalması amacıyla anne ve baba adaylarına teşvik amacıyla doğum parası, süt parası almasının yolu açıldı. Evlat sahibi olan anne ve babaların sevincine bir devlet de ortak olarak doğum parası yardımında bulunmakta. Devlet çocuk başına ne kadar doğum parası vermekte?, Kimler doğum yardımı alabilir? Doğum yardımı alabilmek için nereye başvurulmalı? Doğum parası hangi hesaba yatacak gibi sorularının cevabını haberimizde okuyabilirsiniz.

doğum parası alma şartı nedir?

Süt parası için doğum yapan kişinin kendisinin veya eşinin SSK veya Bağ-Kur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Kadına 15 Mayıs 2015'ten sonra doğan ilk çocuk için 300, ikinci çocuk ta 400, üçüncü çocukta 600 TL doğum yardımı yapılır.

Doğum parasını kimler alır?

Doğum yardımından Türk vatandaşları ve mavi kartlılar yararlanabilirler. Annenin ya da babanın veya her ikisinin Türk vatandaşı olması halinde doğum yardımından yararlanmak mümkündür. Dolayısıyla yalnızca annenin Türk vatandaşı olması halinde doğum yardımından yararlanılabileceği gibi, yalnızca babanın Türk vatandaşı olması halinde de doğum yardımından yararlanılabilir.

Doğum parası başvurusu nereye yapılır?

Yardım için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine, ilçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak. Başvuru yaparken yeni doğan çocuğun nüfus cüzdanı yanınızda olmalı.

Anne ya da baba çocuğun TC kimlik numarasıyla isterse Aile Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilir.

Doğum parası nereye yatırılıyor?

Doğum parası için yapılan başvurudan sonra size yapılacak yardım parası PTT'ye adınıza yatırılacaktır. Bu para direk annenin adı ve soyadı üzerine yatar. Ve sadece anne çekebilir.

Doğum parası nereden öğrenilir?

 E-devlet üzerinden doğum parası hakkı sorgulanabiliyor. e devlet doğum parası sorgulamak için tıklayın.

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