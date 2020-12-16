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Ekonomi Doğum parası nasıl alınır? Çocuk parası ne kadar?
Ekonomi

Doğum parası nasıl alınır? Çocuk parası ne kadar?

Çocuk parası, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan veya evlat edinilen çocuklar için verilmekte olup ne kadar alınacağı kaçıncı çocuk olduğuna ve çoklu doğum olup olmadığına göre değişim göstermektedir. Peki çocuk parası ne kadar, çocuk parası nereden alınır, çocuk parası ne zaman yatar, çocuk parası ne zaman verilecek, çocuk parası için nereye başvurulur, çocuk parası kimlere verilir? Doğum parası nasıl, nereden alınır, doğum parası nereye yatar? İşte çocuk parası detayları.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:09:00 - 2020-12-16 12:10:02
Doğum parası nasıl alınır? Çocuk parası ne kadar?

Devlet, çocuk sahibi olan anne ve babaları, yeni çocuklarının masraflarını karşılamak için çocuk parası vermekte. Çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına alan anne ve babalar, devletin kendilerine sağladığı doğum yardımından da faydalanmak istemekte. Peki çocuk parasını kimler alır? 

Doğum yardımı kimler alır?

Doğum yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması şartı aranmaktadır. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için gerçekleştirilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmemektedir. Yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

Doğum yardımı almak için nereye başvurulur?

Çocuk parası almak için başvuru yeri neresidir? Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanması gerekir. Doğum yardımı başvuru dilekçesi doldurulduktan sonra şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Doğum yardımı başvurusu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılmaktadır.

Yurtdışında doğum yardımı başvurusu nereye yapılır?

Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

Memur doğum yardımı için nereye başvurur?

Babanın memur, annenin ev hanımı olması halinde doğum yardımı başvurusu hangi kuruma yapılır? Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınacak başvurularda, eşlerden birinin kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyor olması yeterlidir. Dolayısıyla başvuru, memur olan babanın çalıştığı kuruma yapılabilir.

Doğum Yardımı parası nereye yatar? 

Doğum yardımı ödemeleri ne zaman ve nereden yapılır? Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

Doğum yardımı ne kadar?

Doğum parası için birinci çocukta 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus Doğum Yardımı ödemesi yapılmaktadır. Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

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