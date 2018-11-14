Doğum öncesi kalp hastalığı tespit edilebilir mi?



Çocuk kalp hastalıklarının büyük bir çoğunluğu doğumla ilgili hastalıklar.. Hamilelik sırasında fetal ekokardiyografi denilen işlemle, anne karnındaki bebeğin kalbini görüntüleyerek bu tür kalp hastalıkları çok büyük bir oranda tespit edilebilir.

Doğumdan kaynaklı kalp hastalıklarının önemli bir kısmında bebekler, doğumdan hemen sonra bazı müdahale ve kalp ameliyatlarına ihtiyaç gösterirler. Böyle kalp hastalığı tespit edilen bebeklerin doğumlarının, yenidoğan bebeklere kalp ameliyatları uygulayabilen merkezlerde gerçekleştirilmesi, bu bebeklerin sağlıklı bir çocuk haline getirilebilmesi açısından büyük önem taşır. Bazı doğumdan kaynaklı kalp anomalilerinde doğumdan hemen sonra yapılacak açık kalp ameliyatları ile tamamen düzeltilebilme şansı vardır. Aksi halde, doğumdan birkaç hafta sonra bu imkan ortadan kalkmaktadır.