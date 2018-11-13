Doğum kontrol haplarında tehlike!

Dr. Kınıkoğlu "İlâç firmaları artık işin suyunu çıkardı" diyor.



Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Kınıkoğlu yazıyor: "Geçenlerde gazetenin birinde 'Doğum kontrol haplarının sayısız yararları!' hakkında bir yazı okudum. O kadar taraflı ve tek yönlü bir yazıydı ki gülmekten kendimi alamadım."



Dr. Kınıkoğlu belli ki gülmenin ötesinde ciddi surette canı sıkılmış, kızmış. Kaleme sarılmış, devam ediyor:

"Yazıda, doğum kontrol haplarının başta yüksek tansiyona neden olmak gibi “onlarca” önemli yan tesirinden hiç bahsedilmiyor, üstelik sonunda “İhtiyacı olsun veya olmasın tüm kadınların uzun ve sağlıklı yaşamak için mutlaka doğum kontrol hapı alması lazım..” gibi mantıksız bir sonuca varılıyordu...

Basınımızdaki buna benzer mucize ilaç! haberlerini gördükçe eski Türk filmlerindeki sahnelerden biri aklıma geliyor.. Yakışıklı kötü karakter, kötü emellerine nail olmak için köyden gelen masum genç kızı uyutmak ister:

"Bu ilacı iç, göreceksin bak çok iyi gelecek..." Zavallı kız kötü kalpli jöne inanır ve kirpiklerini kırpıştırarak hapı yutar!.

(İtiraf etmeliyim ki bu sahne ben de dahil olmak üzere şimdi yaşı 45-55 arasında olan pek çok Türk erkeğinin, yıllar önce karanlık sinema köşelerinde en çok yutkundukları sahnedir.)



Bir sonraki sahnede genç kız kendinden geçmiş bir halde yatakta yatmaktadır. Kötü karakter ise yatağın hemen yanında yüzünde pis bir sırıtma ile kemerini bağlamaktadır. Hain adam emeline ulaşmıştır..

Tabii televizyon sayesinde günümüz dünyasında böyle kızlar kalmadı artık. En safının bile, kendisine verilen ilacı alırken:

"İçeyim ama, sakın yan tesiri filan olmasın bu hapın?" diyeceğinden eminim..

Gene de ben modern kızlarımızın dikkatini çok reklamı yapılan bu doğum kontrol haplarına çekmek istiyorum...

Biz doktorlar fakülteden mezun olduğumuz günlerde yazdığımız ilaçların mucize güçleriyle pek çok derde derman olacağımızı düşünürüz..

Midesi ağrıyana (A) ilacı, burnu akana (B) ilacı...



Oh ne güzel! Reçeteyi yazan mutlu, ilacı satan mutlu, hapı yutan mutlu!..

Yıllar geçtikçe bu mutluluk zincirinin pek de gerçekçi olmadığını fark ettik. İlaçların mucize sonuçlarına olan inancımızla birlikte DEV İLAÇ FİRMALARINA olan güvenimiz de gittikçe azaldı.

İlaç firmalarının her gün propagandistleri aracılığıyla gözlerimize soktukları araştırma sonuçlarını dudaklarımızda hafif bir gülümsemeyle okumaya başladık.

Yazımın başında bir örneğini verdiğim (baştan aşağı doğum kontrol hapı reklamı kokan) tek yönlü yazılar ilaç firmalarının işin b..unu çıkardığının başka bir kanıtı. Yakında satışlarını artırmak için “doğum kontrol hapları erkeklere de iyi geliyor, herkes içmeli..” derlerse hiç şaşmam.

Bayan okurlara tavsiyemiz, doğum kontrol haplarının yan tesirleri konusunda son derece dikkatli olmaları.

35 yaşından büyüklerin, sigara içenlerin, şeker hastası olanların, tansiyonu veya kolesterolü yüksek olanların özellikle kombine doğum kontrol haplarından uzak durmaları gerekir.

İşte doğum kontrol haplarının çok iyi bilinen yan tesirleri:

Adetler arası düzensiz kanamalar,

Göğüste hassasiyet,

Karakter-huy değişiklikleri,

Baş ağrısı,

Bulantı ve nadiren kusmalar,

Kilo alma veya kilo verme,

Depresyon geçirme.