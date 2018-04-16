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Doğum gününde Müslüman oldu!

Kayseri'de yaşayan Litvanya uyruklu Jurgita Kerbelyte, 28'inci yaş gününde Kayseri İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:17
Doğum gününde Müslüman oldu!

İl Müftüsü Şahin Güven'in makamında gerçekleştirilen ihtida törenine eşi Ömer Yavuz ile katılan 28 yaşındaki Jurgita, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Güven, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgiler verdi ve dua etti.
Gümrük Müşavirliğinde çalıştığı sırada Litvanya'dan gelen Jurgita ile tanışıp evlendiklerini belirten Ömer Yavuz, 10 aydır Jurgita Kerbelyte ile evli olduğunu ve eşinin doğum gününde Müslüman olmayı tercih ettiğini söyledi.

KURAN-I KERİMDEN ETKİLENDİ

Sevda ismini alan Jurgita ise Kur'an-ı Kerim'den etkilendiğini ve okumaya başladığını söyledi.
Allah'ın bir olduğuna inandığını belirten Sevda, "Ben Türkiye'ye geldikten sonra Kur'an-ı Kerimi gördüm ve etkilendim. Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Allah'ın bir olduğunu biliyorum. Bu benim için çok önemliydi. Müslüman olmayı çok istedim ve bugün Müslüman oldum. Bugün çok duygusalım." dedi.
Güven, törenin sonunda Sevda ve eşine Kur'an-ı Kerim ile aile ilmihali hediye etti.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 16:17
  1. müslüman
  2. kayseri

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah18 dk önce
    Milletin kolunu, bacağını kesmeye yetki aldın demektir. Müslümanlıktan çıkarsan da öldürülürsün ha, kuran bunu emrediyor.
  • remrem2 sa önce
    rabbim mübarek eylesin
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